Izabel Barroso defende a luta pelos direitos sociais da população

A candidata à vereadora Izabel Barroso (PSC) em entrevista realizada à uma rádio local, enfatizou a necessidade de ampliar a rede Municipal de atendimento em todos os setores e disse que trabalhará pelos direitos sociais da população. “Temos que atender a demanda surgida nesta pandemia de atendimento psicológico para as pessoas, irei representar as mulheres e pessoas com deficiência principalmente”, salientou Isabel Barroso.

Uma vez eleita, dentre suas primeiras ações está a criação de um centro de referência em psicologia e psiquiatria.

Perguntada por um ouvinte referente ao péssimo atendimento no transporte para as pessoas com deficiência, Isabel Barroso disse: “Conheço bem. Já fui cobradora de ônibus por 4 anos e mesmo com uma lei vigente, não é cumprida. Os motoristas não param para ajudar a subir um cadeirante e quando vamos ajudar, eles se incomodam”.

Também ressaltou a falta de fiscalização dos vereadores. “Temos muitas obras inacabadas ou de fachada na zona leste e o papel de vereador é fiscalizar. Irei sair nas ruas e ouvir as demandas da população”.

Perfil

Isabel Barroso é estudante graduanda em serviço social, mãe e pai de dois filhos, trabalhou como cobradora, serviços gerais, vendedora e em vigilância epidemiológica em Parintins.