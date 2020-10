Izabel Barroso acredita na defesa da mulher e nos direitos sociais

A candidata à vereadora de Manaus pelo Partido Social Cristão (PSC) Izabel Barroso irá defender os direitos da mulher e trabalhará pelos direitos sociais da população. Com experiência na área de saúde e a vocação de assistente social pretende atender as demandas dos mais necessitados. A criação de vagas no mercado de trabalho para jovens sem experiência e para as mulheres acima de 30 estão dentre as prioridades.

Segundo Izabel Barroso, no que se refere à mulher faltam políticas públicas na promoção da saúde e na prevenção de doenças, campanhas contra o câncer, entre outros. “Temos altos índices de casos na área psicológica e muitas vezes não contamos com este professional nas UBs. Pretendo trabalhar na criação de um centro de referência de atendimento psicológico e psiquiátrico que atenda qualquer pessoa que necessite.”

Melhorar o atendimento em saúde

Dentre outras propostas da candidata está a criação de um centro de reabilitação de crianças acometidas pelo Zika Vírus. A criação de vagas no mercado de trabalho para os jovens sem experiência e pretende realizar parceria público privadas para criar vagas de trabalho para mulheres acima dos 30 anos.

Perfil

Izabel Barroso nasceu em Barreirinha, morou em Boa Vista do Ramos e trabalhou na Vigilância Epidemiológica em Parintins, entre outros. Como graduanda em Serviço Social sempre ajudou as pessoas na área da saúde. “Sei da dificuldade no interior para atendimento médico, há demanda de consultas com especialistas e de cirurgias, temos que melhorar o atendimento na saúde”, disse.

A representante da comunidade de São José 3 disse que falta fiscalização das obras inacabadas e abandonadas na zona leste de Manaus, o que irá solicitar caso seja eleita.

“Decidi participar neste pleito como candidata para ganhar espaço na política como mulher e ter assim voz, voto e poder de decisão”, finalizou.