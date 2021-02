Itacoatiara receberá concentradores de oxigênio doados pela Unicef, diz Cabo Maciel

“Além de Manaus, os municípios de Itacoatiara, Tefé, Tabatinga, Lábrea e Carauari serão beneficiados pela doação de 80 concentradores de oxigênio comprados pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e pela Organização Pan-Americana da Saúde (Opas)”. A afirmação é do deputado estadual Cabo Maciel (PL).

Sempre atento às questões que dizem respeito ao município de Itacoatiara (a 176km de Manaus), o parlamentar liberal acompanha os projetos relacionados à saúde, educação, infraestrutura e ao setor primário.

Conforme a chefe do escritório do Unicef em Manaus, Débora Nandja, os concentradores de oxigênio doados pelo Unicef e Opas são de 5 litros e têm como objetivo suprir a demanda nos leitos das unidades de saúde. Além disso, ela explica que os equipamentos, viabilizados em parceria com as Lojas Americanas e Modern Logistics, poderão ser usados em casos de transferência e deslocamento de pacientes, principalmente do interior.

De acordo com Cabo Maciel esses concentradores vão ser distribuídos para cinco municípios escolhidos pelo próprio Governo do Estado, são os municípios que nesse momento precisam mais, e é mais uma ação do Unicef contra o enfrentamento da pandemia para garantia de saúde e direitos de crianças, adolescentes e famílias em geral aqui no Estado do Amazonas.