Itacoatiara encerra toque de recolher

A Prefeitura de Itacoatiara, no interior do Amazonas, publicou um decreto que encerra o toque de recolher no município a partir da última sexta-feira (10). Entre as medidas, o decreto também flexibilizou o funcionamento de estabelecimentos comerciais e a realização de eventos em bares e casas de shows.

Na sexta-feira, o Amazonas não registrou novas mortes por Covid-19, pela quarta vez no ano. Desde o início da pandemia, o município de Itacoatiara já registrou mais de 10,4 mil casos e mais de 300 mortes causadas pela doença.

Anteriormente, o toque de recolher valia de meia-noite até às 5h da madrugada. Em maio, quando o horário foi reduzido, a Vigilância Sanitária flagrou uma aglomeração de pessoas no município e a prefeitura estabeleceu uma multa de R$ 300 para quem sair às ruas sem máscara de proteção à Covid-19.

De acordo com a prefeitura do município, as novas medidas foram impostas no decreto após o hospital da cidade não ter mais pacientes internados com Covid-19, e atingir a marca de 75 mil pessoas vacinadas.

O novo decreto autoriza supermercados de pequeno, médio e grande porte, atacadista, pequeno varejo alimentício e padarias a funcionarem de 6h às 00h.

Restaurantes, sorveterias, lanchonetes e bares, registrados como restaurante, na classificação principal da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), podem funcionar em um período de 6h diárias, com fechamento até às 3h, e capacidade de lotação de 75%.

A realização de eventos sociais e o funcionamento de casas de shows e similares também foram permitidas, em um período de seis horas, até às 3h, e os participantes devem apresentar a comprovação de imunização com, pelo menos, a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

O decreto proíbe a utilização de sistemas de som em carros que possam ser ouvidos do lado externo do veículo, que causem perturbação do sossego público e provoque aglomerações em ruas, praças públicas e postos de combustíveis.

As academias foram autorizadas a funcionar de 5h às 00h e todas as atividades que foram autorizadas pelo novo decreto devem obedecer os protocolos sanitários estabelecidos pela Fundação de Vigilância em Saúde do Município, como uso de máscaras e álcool em gel.

As medidas do novo decreto da Prefeitura de Itacoatiara são válidas até o dia 25 de setembro, mas podem ser alteradas a qualquer momento, segundo a publicação. (G1)