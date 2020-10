Israelson Taveira faz caminhada na feira do São José 2

O candidato a vereador Israelson Taveira (Patriota) realizou a segunda caminhada no domingo, 25, na feira do São José 2. Na oportunidade, constatou as demandas dos feirantes e disse que lutar por políticas públicas requer um olhar mais humano e saber escutar o povo. Esteve também no bairro do Tancredo Neves onde foi recebido pelos moradores da Rua Jade e adjacências.

“Conversando com nossos amigos feirantes e frequentadores desta importante feira, entendemos de fato o que a população precisa. É o que vou fazer a partir do dia 1° de janeiro de 2021, sendo eleito para a câmara dos vereadores. E você? O que quer para Manaus em 2021?”, questiona.

“Caso eleito como vereador de Manaus irei defender como prioridade a área da saúde, valorizando a saúde da família e das comunidades, sendo a voz na Câmara Municipal para apresentar Projetos de Leis e indicações em saúde mental, saúde do idoso e das pessoas com deficiência. Sabemos que a nossa caminhada é árdua, porém com muito amor ao próximo”, salientou Israelson Taveira.

Durante a caminhada o candidato a vereador de Manaus expôs suas propostas. “Identificamos na feira São Jose 2, dentre tantas deficiências, a falta de banheiro químico para atender o povo. Irei lutar por políticas públicas sabendo que requer um olhar mais humano e pretendo ser um bom representante na Câmara Municipal de Manaus, ouvir a população.”

Perfil

O doutor Israelson Taveira Batista é Médico Clínico do quadro de servidor da SUSAM e pelo Instituto Médico de Clínica Médica e Pediatria do Estado do Amazonas – IMED-AM, médico assistente, fundador do Centro de Referência em Diagnóstico e Tratamento das Mucopolissacaridoses (MPS) no Amazonas e da Comissão de Suporte e Cuidados Paliativos na Fundação Hospital Adriano Jorge. Fundador do Projeto Social Instituto ASAS (Amigos da Saúde em Ação Solidária) para a Amazônia.

*Com informações da assessoria