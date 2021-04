Israel zera registro de mortes diárias pela primeira vez em dez meses

Israel registrou, pela primeira vez, desde 28 de junho, 24 horas sem registros de mortes pela covid-19.

Segundo dados do Ministério da Saúde daquele país, na última quarta-feira não houve notificação de óbitos em decorrência do coronavírus.

Na quinta-feira, porém, os registros de mortes ressurgiram. Foram dois óbitos reportados no dia 22, além de um óbito registrado até o momento na sexta-feira. A média móvel das duas últimas semanas indica quatro mortes diárias. Ainda de acordo com os dados disponibilizados pelas autoridades israelenses, foram realizados 35.680 testes para covid-19 na quinta-feira, sendo que 0,4% do total apresentou resultado positivo.

O país vem executando uma estratégia de vacinação em massa aliada a duras medidas de restrição que, agora, começam a ser flexibilizadas com o controle da pandemia. Com 9 milhões de habitantes, Israel vacinou cerca de 5,4 milhões de pessoas com a primeira dose, sendo que pouco mais de 5 milhões da população já recebaram a segunda parte da imunização. A população acima de 90 anos foi a com maior índice de aplicação de primeira dose até o momento, alcançando 99,1% do total. Já na faixa etária de 10 a 19 anos, a imunização atingiu cerca de 22% da população.