Israel Paulain comanda Ensaio Show da Batucada do Garantido no domingo

Os tambores continuam a rufar, rumo ao maior Festival Folclórico de todos os tempos, com o Ensaio Show da Batucada, que acontece no domingo (15), a partir das 18h, no Almirante Hall (Av. Padre Agostinho Caballero, 981, Santo Antonio).

O apresentador oficial do boi Garantido, Israel Paulain o levantador oficial da Batucada encarnada, Leonardo Castelo serão atrações do Ensaio Show.

Israel Paulain promete um repertório com toadas de todas as épocas e, claro, do álbum “Amazônia do Povo Vermelho”, que alcançou em pouco mais de uma semana quase 90 mil audições, até a segunda-feira (9). “O show de domingo será uma viagem aos grandes sucessos do nosso Boi Garantido. Em especial as épicas toadas de evolução que protagonizaram espetáculos inesquecíveis do maior campeão da história do festival, o Boi Bumbá Garantido, afirmou o item n° 1.

O Peara Clemiton Pinto, coordenador da Batucada em Manaus, garante que será mais um evento com a marca do Boi da Baixa do São José. “Estamos no caminho do bicampeonato. Todos estão focados em consegui fazer o melhor festival de todos os tempos”, garantiu.

Serviço:

O que é: Ensaio Show da Batucada

Ingresso pista R$ 20

Área Vip R$ 40

Mesas. R$ 120

Camarote P/10 pessoas R$500

Pix.92.992372153

Informações: 99499-0204.

Com informações da assessoria