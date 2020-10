Isaac Tayah pretende continuar trabalhando para melhorar a saúde em Manaus

O candidato a vereador de Manaus Dr. Isaac Tayah (DC) conhecido pelo seu aporte na área de saúde, seja como médico ou parlamentar, não deixou de trabalhar nem mesmo quando esteve com câncer ou acometido da Covid-19. Para muitos um exemplo de ser humano que luta pela vida, um guerreiro sensível com as necessidades sociais, se apresenta no pleito 2020 com propostas para melhorar o atendimento na saúde e em especial com a qualidade de vida dos idosos e mulheres.

“Deus me deu uma segunda chance e temos que abraçar essa oportunidade, quero continuar fazendo coisas boas que favoreçam a população, consegui superar o câncer, outras cirurgias e a Covid”, salientou.

A saúde não tem bandeira política

Dr Isaac Tayah falou sobre a prioridade para criação de mais albergues para os idosos. “A criação de albergues é para atender a demanda de espaços onde deixar os idosos quando os familiares tem que sair para trabalhar. Precisamos de mais hospitais para diminuir as filas quilométricas. Sabemos que os médicos não recebem há 4 ou 6 meses em alguns casos e que a marcação de consultas continua difícil, mas a saúde não tem bandeira política e devemos melhorar”, destacou.

Em outras áreas, Tayah propõe a criação de um Polo de confecções, trazendo mais fabricas para Manaus, incentivando as empresas que contratem pessoas idosas, além da criação de um terminal pesqueiro, entre outras.

Dentre os seus trabalhos como vereador, Dr. Isaac Tayah destaca em 2006 a criação do SOS Vida (Lei 224/09), transporte que atende a necessidade de locomoção de pacientes com câncer, hemodiálise, fisioterapia e outros para deslocamento as unidades hospitalares.

Outros Projetos que viraram lei são planejamento familiar (Lei 005/97), Banco de leite materno (Lei 603/01), Casa de saúde da mulher (Lei 609/01), o PLi nº: 032/2019 que institui a campanha “oftalmologista na escola” no município de Manaus, dispondo sobre a realização de exames oftalmológicos para alunos das escolas públicas, o PL nº: 187/2019 que disciplina o uso de caçambas estacionárias nas vias e logadouros públicos para recolhimento de entulhos provenientes de obra particular e o PL nº 033/2019 – institui o serviço de hospital veterinário público municipal para animais entre outros.

Perfil

O Dr. Isaac Tayah é casado, 2 filhos, formado em Medicina pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM), em Ciência Biológica pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Mestre em Cirurgia Abdominal, Especialista em Cirurgia Digestiva e Oncológica, Especialista em Cirurgia Coloproctologica, membro Academia Amazonense de Medicina, tendo sido por seis vezes consecutivas como vereador: 2071/2020; 2013/2016; 2009/2012; 2005/2008; 2001/2004 e 1996/2000.