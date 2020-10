Isaac Tayah lutará por mais emprego e renda e pela implantação do polo de confecções

O candidato a vereador de Manaus Dr Isaac Tayah (DC) é autor de mais de 300 Projetos de Lei, dos quais pouco mais de uma centena entrou no Ordenamento Jurídico como Lei. A Lei do Planejamento Familiar foi considerada pela Imprensa Política com uma das três melhores Leis produzidas em 1997.

Segundo os seus assessores encontrar um candidato a Vereador que una experiência e honestidade é muito difícil. “O Médico Dr Isaac Tayah é um dos únicos que alia as duas qualidades mais apreciadas e exigidas pelo eleitoral manauara. Além da experiência administrativa, carrega consigo a experiência de sobreviver, numa mesma época, a duas enfermidades gravíssimas”, afirmaram.

Enfrenta e supera doenças graves

Em 2016, Dr Isaac Tayah, que dentre tantas especialidades exercidas é muito respeitado na área Oncológica, foi vítima por um câncer no cerebelo. O diagnóstico precoce foi fundamental para o sucesso do tratamento. O comentário geral em Manaus, quando da descoberta da doença foi que ele sairia bem da situação, logo ele, que com sua habilidade e perícia médica, tantas vidas ajudou a preservar como Médico da Fundação Cecon.

Quase no final do tratamento, porém, surgiu outra e mais grave provação. Uma bactéria tomava conta de seu corpo, sem que se encontrasse o melhor remédio para equacionar a situação. O baque foi violento, mas Tayah sobreviveu. Depois foi um dos primeiros a testar positivo para a Covid-19, apesar de assintomático. Aliás, não só sobreviveu como retomou com disposição e compromisso ainda maior, na nobre missão de salvar vidas.

“Foi um período muito difícil. Muito mais para os meus familiares do que para mim. E que deixou muito aprendizado. Poder ter sua Família reunida ao seu redor, fazendo o que está ao alcance nos dias de hoje, para preservar a vida, é uma dádiva que não tem preço”, fala Tayah emocionado agradecendo à toda família. “Agradeço também a todos e a todas, amigos, conhecidos, que construíram uma corrente de oração permanente e poderosa por minha recuperação”, enfatiza o Vereador.

Dos seus filhos, Deborah era finalista do curso de Medicina e hoje é uma atuante profissional da área, seguindo os passos do pai. E, em meio ao período eleitoral, Dr. Isaac Tayah já alcançou a primeira vitória: seu filho caçula, Salim Tayah, acaba de ser aprovado também para cursar Medicina.

“Sempre me espelhei no meu pai. Para forjar uma profissional de qualidade, nada melhor do que ter o espelho, o exemplo, dentro de casa, em todos os momentos, no dia a dia”, revela Deborah.

“Só agora, quando fui aprovado no curso de Medicina, que resolvi externar para meu pai o quanto eu admiro seu altruísmo. Quero ser igualzinho, apesar dos sacrifícios pessoais e familiares”, detalha Salim.

O parlamentar

A medicina, a ajuda voluntária e espontânea a quem o procurava, levou Isaac Tayah à política, por insistência de quem ele atendia. Nunca perdeu uma eleição. E logo em sua primeira participação, deixou para trás medalhões do parlamento municipal, causando surpresa nos meios políticos e jornalísticos.

Exerceu diversos cargos na Mesa Diretora da Câmara Municipal de Manaus, e de liderança do Executivo. Foi eleito Presidente da Câmara Municipal de Manaus (2011/2012).Deixou sua marca, abriu as portas para a Câmara Municipal para todos os segmentos, indistintamente: taxistas, feirantes, professores, estudantes, moto-taxistas entre outros

Promoveu o primeiro Seminário de Transportes Públicos de Manaus, trazendo profissionais renomados de todo o Brasil para debater e sugerir soluções para o setor. Infelizmente o documento final do Seminário, apontando os caminhos e as saídas, nunca foi acatado pelo Executivo.

Como Presidente da Câmara Municipal, exerceu por diversas vezes o cargo de Prefeito Interino, entre os anos de 2011 e 2012.

É autor de mais de 300 Projetos de Lei, dos quais pouco mais de uma centena entrou no Ordenamento Jurídico, como Lei. Sua primeira Lei, considerada pela Imprensa Política com uma das 3 melhores Leis produzidas em 1997, foi a Lei do Planejamento Familiar (Lei Promulgada 005/1997).

Outras leis que se destacaram ao longo dos anos foram a que criou em Manaus o Banco de Leite Materno (Lei 603/2001), a que criou a Casa de Saúde da Mulher (Lei 609/2001), que inclui profissionais Nutricionistas na equipe do Programa Saúde da Família (Lei 841/2005), que insitituiu o S.O.S. Vida (Lei 224/2009) e, mais recentemente, o reconhecimento do X-Caboquinho como Patrimônio Histórico e Imaterial de Manaus (Lei 2525/2019) e do Jaraqui como Patrimônio Cultural e Imaterial de Manaus (Lei 2540/2019).

Mais escolas municipais de Tempo Integral

Dentre os projetos esta emprego e renda e a luta pela implantação e consolidação do polo de confecções, para produção de fardamento das escolas municipais; pelo polo moveleiro; por financiamento municipal para táxis, moto-táxis e táxis-frete; pela implantação de novas fábricas em Manaus e por incentivos a empresas que contratar pessoas idosas.

No setor pesqueiro, vai brigar pela criação de mais um terminal pesqueiro e pelo Centro de Distribuição do Pescado.

Na Saúde, aumento do número de unidades de Hospital Geral e ampliação do número de atendimento em UBSs e Postos de Saúde.

Entre suas novas bandeiras também está a inclusão de mais escolas municipais de Tempo Integral, a. Creche do Idoso, a criação da Casa do Folclore Manauara (Centro Cultural do Folclore) e o aumento do número de Academias ao Ar Livre.

[Ascom]