Irmãs morrem de Covid-19 com diferença de horas, em Goiás

Edilaine e Elaine foram enterradas neste sábado (31), no município Pires do Rio, em Goiás. IMAGEM: REPRODUÇÃO

DA REDAÇÃO – Edilaine Santos da Costa, de 36 anos, e Elaine Rodrigues dos Santos, de 33, morreram de Covid-19 no mesmo dia – no intervalo de 7 horas – em cidades diferentes de Goiás, no Brasil.

Conta o G1 que a irmã mais velha, que estava grávida de nove meses, foi submetida a uma cesariana de emergência pelo facto de estar infetada com o novo coronavírus.

Depois disso, e uma vez que não podia ficar perto do bebé, decidiu ir para casa da irmã, que também já havia contraído a infeção, para cumprirem juntas o período de isolamento.

Com o passar dos dias, o estado de saúde de Edilaine foi-se agravando ao ponto de ter de ser internada no passado dia 13. Embora com sintomas mais ligeiros, Elaine também acabou por ser internada.

O estado de saúde de ambas foi piorando, tendo as duas morrido esta sexta-feira. Uma morreu às 14 horas, a outra às 21 horas, em hospitais diferentes.

“Foram dias de muito sofrimento. Está a ser um momento muito difícil”, disse Érica Santos da Costa, irmã das duas mulheres.