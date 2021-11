Irmãs indígenas conquistam ouro no Campeonato Amazon Grand Slam de Jiu-Jits

Com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Estadual do Índio (FEI), as irmãs indígenas da etnia Kokama, Ana Izabele, 10, e Ana Isabel, 8, tornam-se campeãs nas categorias Juvenil e Mirim, no Campeonato Amazon Gran Slam Jiu-jitsu Gi e NoGi. Realizado neste sábado (13/11), o evento ocorreu na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira na avenida Constantino Nery, s/nº, Flores, zona centro-sul de Manaus.

Para o diretor-presidente da FEI, Edivaldo Munduruku, a conquista das jovens serve de incentivo e exemplo para outros indígenas do Amazonas.

“Vemos que com a força de vontade e persistência podemos conquistar todos os nossos sonhos, as pequenas que hoje lutaram e conquistaram a maior posição do campeonato servem de exemplo aos outros parentes, que buscam conquistar seus sonhos e que tem um futuro promissor pela frente”, disse.

As irmãs que treinam desde os 5 e 3 anos de idade, tiveram o incentivo no esporte através dos pais, que são lutadores e, também, possuem uma academia na garagem de casa. Na competição, ambas conquistaram medalha de ouro nas categorias disputadas por elas.

Orgulhosa, a mãe das meninas, Kamila Kokama, comenta o desempenho das irmãs e a preparação delas para que pudessem alcançar os feitos do campeonato.

“Hoje foi uma emoção muito grande, pois elas estão sem realizar lutas há um ano, por conta da pandemia de Covid-19, e estão de volta às competições depois desse período paradas. Durante a luta, nosso coração foi a mil e com a vitória delas vibramos mais ainda. Agora vamos focar nos próximos campeonatos para ir com garra”, comemorou.