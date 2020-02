Irmãos Lins destinam R$ 1 milhão em emendas à Fundação Cecon

Em visita à Fundação Centro de Controle de Oncologia (Fcecon), na tarde desta sexta-feira (14), os irmãos deputados Átila Lins (federal) e Belarmino Lins (estadual), ambos pertencentes ao Progressistas, prestaram contas de suas emendas parlamentares que, inseridas no orçamento da União e do Estado do Amazonas, reforçarão o caixa do órgão com recursos da ordem de R$ 1 milhão em 2020.

Os parlamentares foram recebidos pelo Diretor-Presidente Gerson Mourão, juntamente com o Diretor Técnico, médico Marco Antônio Rocha, pela Gerente de Oncologia Clínica, Gilmara Resende, e pelo Chefe do Serviço de Urologia, médico George Lins. Na ocasião, os parlamentares disseram que suas contribuições para a FCecon prosseguirão em 2021, reconhecendo a importância dos serviços oncológicos à população e as demandas do órgão para melhorar sua estrutura tecnológica de equipamentos.

“Visitamos a F Cecon num gesto de respeito e de alta responsabilidade em relação às demandas do órgão”, disse Átila autor de emenda que destinou R$ 500 mil à Fundação que é referência em tratamento de câncer em toda a Amazônia Legal. “Prestamos contas do nosso trabalho e dissemos aos dirigentes da Fundação que estamos dispostos a fazer muito mais”, declarou Belarmino, que, a exemplo de Átila, destinou R$ 500 mil em emenda impositiva à F Cecon.

Após os agradecimentos feitos aos parlamentares pelo Diretor-Presidente do órgão, Gerson Mourão, Belarmino Lins convidou o dirigente a comparecer à Assembleia Legislativa para explicar, em Cessão de Tempo, quais são hoje as maiores demandas da Fundação, buscando sensibilizar os parlamentares a realizarem novas emendas impositivas em benefício da F Cecon.