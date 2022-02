Irmãos Lins destacam agência da Caixa Econômica em Ipixuna

Em visita a Ipixuna, Alto Juruá, no último fim de semana, os deputados Átila Lins (PP) e Belarmino Lins (PP), acompanhados pelo presidente do Diretório Municipal do Progressistas em Manaus, médico George Lins, destacaram a implantação da agência da Caixa Econômica no município no próximo mês de março.

A confirmação da chegada da CEF em Ipixuna foi feita em evento realizado com a presença da prefeita Maria Oliveira, dos ex-prefeitos Armando Filho e David Farias e dos vereadores Ananias, Elton, Ivanete, Neca, Albecy e Sidrana, além de secretários municipais e outras lideranças.

A agenda de trabalho de Átila, Belarmino e George no município também destacou o anúncio da presença do Barcoprev do INSS em Ipixuna no período de 14 a 25 de março próximo, com a presença de médico perito, para amplo atendimento à população.

Átila anunciou a liberação de recursos pertinentes a emenda de sua autoria, no valor de R$ 1 milhão, para o fornecimento de energia solar às famílias ipixunenses, além de recursos para a saúde pública, para a recuperação do estádio de futebol e do Centro Cultural do município.

Em Ipixuna, Átila e Belarmino Lins também se comprometeram em encaminhar reivindicações da população ao governador do Estado, Wilson Lima, envolvendo, dentre outras questões, a revitalização do sistema viário da cidade.

