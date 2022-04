Irmãos de ouro: Luis e Mariana Tamayo brilham no Troféu Brasil de patinação

Ao todo, dupla amazonense de patinação trouxe oito medalhas na bagagem

O final de semana foi especial para a família Tamayo, que, com a dobradinha campeã dos irmãos Luis Tamayo e Mariana Tamayo, na patinação de velocidade, trouxe oito medalhas na bagagem, sendo cinco de ouro e três de prata. Os feitos foram conquistados no Troféu Brasil Open Internacional, disputado em Belo Horizonte (MG). A dupla recebeu apoio de passagens aéreas do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

“Não existe algo mais gratificante para nós do que oferecer recursos a quem deseja mostrar seu potencial. O Luis foi uma descoberta nossa, de quando estávamos fazendo visita estratégica ao município de Tabatinga e, para melhorar esta situação, a família ainda guardava mais uma joia a ser lapidada, que é a Mariana. A sensação de poder contribuir com a felicidade de ambos não tem preço, estamos aqui para transformar vidas, por meio da oportunidade”, disse Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

Com quatro medalhas de ouro, Mariana Acosta Tamayo foi a grande sensação do certame nacional. A jovem de 12 anos foi campeã nas provas de 200 metros contra o relógio, 5.000 metros pontos + eliminação, nos 1.000 metros finais e 7.000 metros eliminação.

“Estou muito feliz por ter conquistado essas medalhas, só quero agradecer ao Governo do Amazonas por ter dado as passagens aéreas para que eu e o meu irmão pudéssemos fazer a diferença representando o estado”, disse Mariana Tamayo, melhor atleta da competição na categoria Pré-Junior.

Com um tempo de 21s03, Luis Tamayo foi soberano na prova de 200 metros meta contra meta. O atleta, que foi convocado para a Seleção Brasileira e estará na Argentina, disputando o Jogos Sul-Americanos da Juventude, no mês de maio, também agradeceu ao Governo do Amazonas pelo apoio.

“Fico muito feliz em ter conseguido me tornar campeão brasileiro, pois isso é algo que só ajuda na condução da minha carreira. É claro que nada disso seria possível se não fosse pelas passagens fornecidas pelo governo, então espero continuar representando meu estado, sempre com muito orgulho e trazendo medalhas na bagagem”, afirmou Luis Tamayo, de 17 anos, e que ainda levou três medalhas de prata na competição nacional.

