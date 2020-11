‘Iremos aplicar com consciência o dinheiro público e ter um mandato participativo com o povo’, diz Zé Ricardo ao Blog da Floresta

Nesta reta final das Eleições 2020, que conta com onze candidatos na disputa majoritária à Prefeitura de Manaus, o Blog da Floresta apresenta uma sequência de entrevistas com os principais prefeituráveis ao pleito. O primeiro entrevistado da rodada é José Ricardo Wendling, representante do Partido dos Trabalhadores (PT).

Natural do Rio Grande do Sul, ele relata que viveu sua infância e juventude na capital manauara. Atualmente no cargo de deputado federal, eleito em 2018 com 197 mil votos, garantindo 11,19% dos votos válidos e foi o candidato mais votado no Amazonas.

Ex-trabalhador do Distrito Industrial, ele afirma que o amor pela causa política iniciou ainda na universidade, onde cursou economia, e, ao adentrar no conselho regional na categoria, discutindo as questões econômicas e a categoria, passou a se envolver nas questões sociais, o que o levou a filiar-se no PT em 1995, e no ano seguinte, se candidatar pela primeira vez ao cargo de vereador. A conquista do cargo veio somente em 2004, com reeleição no ano de 2008, e posteriormente, em 2010, Zé Ricardo elegeu-se deputado estadual, reeleito para o mesmo cargo, em 2014. Em 2016, o petista também havia se candidatado para prefeito, e em 2017 a governador, na eleição suplementar.

O que lhe motivou a disputar o cargo para prefeito de Manaus?

José Ricardo: Vejo as pessoas e elas querem uma cidade boa, com qualidade de vida, querem morar num bairro organizado, com segurança, boas ruas, iluminação e portanto que a sua família viva bem, dar oportunidade pros filhos estudarem e trabalharem. Isso é o objetivo de todo mundo. É o que eu luto e desejo a vida inteira. Queremos uma cidade boa para todas as pessoas. Ser prefeito da cidade significa cuidar da vida das pessoas e como sempre debati muito o orçamento público, acredito, tenho certeza, pelos números, pela minha formação de economia, que com o orçamento que a prefeitura tem dá pra fazer muito mais do que agora. Nos últimos 12 anos, pegando a gestão do Amazonino e Arthur Neto, pouco fizeram sobre as escolas. Um terço das escolas são instalações alugadas. Eles simplesmente deixaram de construir escolas. Prometeram muitas creches e construíram pouquíssimas. Amazonino prometeu mil, Arthur 110. E hoje, no total, temos um pouco mais de 20. Fizemos um levantamento e encontramos sete obras inacabadas de creche que nenhum deles nesse tempo concluiu. Tudo isso me motiva a ser candidato para mudar essa realidade. Construir creches, mais UBSs, ampliar o atendimento na assistência social. Precisamos mais de CAPS, CREAS, CRAIS. É necessário. Há muitos problemas de ordem mental e necessitamos cuidar dos jovens. Isso me motiva muito. Temos que ter políticas para eles. Parte da violência da cidade são os jovens que fazem parte delas, como vítima ou autora, dentro de uma ideia de que muitos não tem oportunidade devida desde a criança. Então a Prefeitura tem que ter ações de prevenção a violência e contribuir com a segurança para os jovens. Ter cultura, esporte, estágio, primeiro emprego, para os jovens cuidarem da vida e dos mais pobres. Tudo isso me motiva.

O senhor chegou afirmar em entrevistas anteriores, que a saúde seria uma das suas prioridades. Quais as propostas para esta pasta?

JR: Infelizmente, tivemos esses governos que não deram atenção à saúde pública. Eu defendo o SUS. Tem candidato que vem do setor privado, inclusive pra eles plano de saúde é interessante porque a empresa ganha dinheiro com eles. A pandemia do coronavírus mostrou como é necessário fortalecer a saúde pública, as unidades básicas. Você ter os médicos pra trabalhar saúde preventiva. E uma das preocupações são as mulheres porque mais da metade da população de Manaus são mulheres. Sofrem muito porque que levam o filho e não encontram médico. Levam os pais e procuram atendimento ou medicamento. São elas as vítimas de doenças que poderiam ser prevenidas como o câncer de colo de útero. Segundo o diretor do FCecon, morrem em média de 23 a 25 mulheres em casos que poderiam ser evitados. No plano de governo iremos trabalhar vacinação contra HPV, a parte preventiva, exames, mamografia e ultrassonografia. Não termos um Outubro Rosa, mas uma ação anual, contínua. No Outubro Rosa tem muita campanha de conscientização, mas a ideia é implantar um centro de referência da saúde das mulheres. Uma grande central de exames e diagnósticos porque o município precisa. As pessoas padecem nas filas, então acho que o município tem condições dos exames básicos serem fornecidos e não ter que ir pra rede privada porque as pessoas não tem dinheiro pra pagar exame. Ou então aparece um candidato assistencialista que fica fazendo atendimento na saúde para ganhar votos, se aproveitando da miséria, das necessidades da população. Não queremos isso, não queremos as pessoas mendigando de um candidato que consiga lá um atendimento na sua clínica particular. Nossa preocupação é nos bairros para ter uma UBS que atenda toda a população. Têm muitos bairros com UBS que não consegue atender todos porque tem poucas equipes. Então tem que construir mais e ampliar a equipes da saúde da família e contratar mais profissionais

O senhor também sempre teve um envolvimento muito forte com os educadores. O que podemos esperar de José Ricardo como prefeito no quesito educação?

JR: Vamos valorizar os professores, no plano de governo colocamos muito isso: cuidar bem das escolas, ter profissionais como psicólogo, assistente social pra acompanhar os alunos e famílias nos problemas e evitar evasão escolar, ter um processo de escolha de gestor que não seja só no apadrinhamento político, é um pleito dos professores, inclusive, temos o plano de cargos e carreiras que precisa ser revisto. O plano municipal de educação que participei dos debates e do plano estadual. O municipal com metas estabelecidas pra poder conseguir resultados de avaliação mais positivos, de aprendizado dos estudantes. Os professores e pedagogos e demais funcionais precisam ser realmente valorizados. Começa com as merendeiras, em muitas escolas elas estão com o salário atrasado por causa das empresas terceirizadas, assim como quem é de serviços gerais. A mesma coisa sobre a segurança, muitos professores sofrem com a falta de segurança. A nossa proposta é colocar guarda municipal também pra ajudar nas escolas. Tem escola que não tem nem porteiro. A guarda irá ajudar circulando nas escolas, nos fins de semana, cuidando e evitando vandalismo e outras situações que podem ser coibidas, melhorando a segurança e melhorando o ambiente de trabalho. Uma das lutas que votei a favor e acompanhei foi o Fundeb. Foi uma grande vitória e vamos ter transparência a esses gastos. Um projeto de minha autoria e que virou lei foi o Fundeb transparente. Vamos prestar contas pra população saber quanto está sendo gasto

Planos para a segurança?

JR: Sobre a segurança temos o plano da segurança cidadã. Uma das ações é modernizar a guarda e a tornar mais efetiva e presente, guarda em terminais, praças, UBSs e escolas, em todos os ambiente públicos que o Município tem que cuidar. Temos que contribuir e estar em sintonia com a polícia. A ideia é que no bairro a gente tenha pontos de apoio para eles, ajude na segurança eletrônica, em locais próximos de grande concentração de pessoas, como áreas de comércio. A Prefeitura ajude nessa forma mais moderna de fazer segurança pública que a gente vê no mundo e estar em comunicação direta com a polícia. Para ser mais presente e rápida e evitar as ocorrências, a Prefeitura tem que cuidar das ruas pra estar em boas condições e iluminação pública. Tudo isso contribui para a polícia, para a guarda que pode ajudar nessa comunicação. Ela será treinada para prevenir ocorrências e coibir que a polícia seja acionada. A Prefeitura pode realizar certos investimentos em pontos onde a criminalidade é maior. A polícia é acionada, mas a rapidez depende de sistemas de comunicação mais modernos pra fazer isso. Tem cidades com o sistema eletrônico de segurança onde há vigilância, formas de acionamento rápido e a policia acompanha em tempo real o que acontece naquela região. É importante isso, modernizar as estruturas da própria segurança.

Manaus é uma cidade com crescimento desgovernado e sem planejamento. Se eleito, quais seriam as suas propostas para infraestrutura da capital?

JR: Temos bairros novos, áreas de ocupação e expansão, principalmente nas Zonas Norte e Oeste com grande expansão populacional e econômica. Esse é um desafio porque a gente precisa de várias intervenções no sistema viário. A verdade é que precisamos de uma política de mobilidade urbana. É o nosso plano. Isso está contemplado no nosso plano de governo, que melhora o fluxo de veículos de modo geral, junto com ele o transporte coletivo precisa transportar as pessoas numa quantidade maior em corredores exclusivos com toda a segurança. Vamos priorizar isso para ampliar a velocidade e é claro cobrar as empresas que cumprem contrato para colocar ônibus novos. Tem a questão de intervenção de ruas e avenidas. Temos alguns mapeados outros que temos que fazer estudo de engenharia de trânsito, ver o fluxo em determinamos horários, e usar o sistema de inteligência nos semáforos. Tem certos trajetos que congestionam todos os dias e sabemos que em alguns horários é diferente porque o fluxo é menor. Alguns lugares têm que alargar vias, fazer passagem de nível, certos retornos, mudança de sentido, mas isso tem que ser um estudo minucioso. Temos uma serie de ideias, mas assumindo temos que cuidar e a preocupação é o transporte coletivo de massa e o pedestre. Temos muitas mortes de trânsito então o trabalho de educação de trânsito é necessário, levando mais segurança e zero mortes. Colocamos esses objetivos e temos q trabalhar para reduzir e acabar tantas mortes no transito, o plano de mobilidade e ações preventivas numa cidade grande como Manaus é fundamental.

Atualmente, Manaus sofre com a situação do transporte público, onde empresários tomam conta deste setor e a população sofre com ônibus sucateados, que constantemente são danificados. Qual a sua proposta para solucionar este problema?

JR: A gestão do sistema de transporte tem que ser da Prefeitura, é uma concessão publica. As empresas tem que se submeterem as regras e a fiscalização do sistema, as informações do sistema, diárias, mensais e anuais precisam estar nas mãos da Prefeitura. Hoje está na mão dos empresários, do sindicato das empresas. A situação de cada linha, faturamento, a quantidade de ônibus e viagem por linha, todos os dados, esse controle tem que ser acompanhado pela Prefeitura. Para fazer a intervenção e eventualmente alterar medidas para esvaziar a garagem, vamos tirar do sistema privado que não está correto e colocar nas mãos da Prefeitura para gerenciar de verdade, e cobrar o contrato porque ele prevê a renovação da frota no mínimo em 20% por ano. Tem que ter 200 a 300 ônibus novos todo ano. Isso que está na lei orgânica do município, além dos corredores exclusivos e fazer os estudos sobre o BRT. Se Manaus continuar nesse ritmo em poucos anos precisaremos de um sistema mais amplo e mais veloz. Aos estudantes a nossa proposta é pôr o passe livre e vamos reduzir para 1 real logo quando entrarmos. Vamos iniciar os estudos para implantar gradativamente o passe livre. De imediato, a Prefeitura irá subsidiar e a passagem irá para 1 real o passe do estudante.

Os olhos de todo o mundo estão voltados para a Amazônia e Manaus, como uma das grandes capitais do Norte do país, tem papel fundamental nas questões ambientais. Quais as suas propostas para esta pasta?

JR: No nosso quinto eixo de ações pra administração de Manaus, temos a conservação ambiental e o saneamento básico, temos que revitalizar os igarapés, temos o projeto do governo do estado, mas temos que cuidar de todos os igarapés e fazer tratamento de esgoto porque toda essa poluição vai pro rio negro, se pensarmos Manaus como cidade que deveria ser referência verde, cidade turística, temos ações pra ampliar e estimular o turismo, a atração de turismo, temos que arborizar a cidade num grande plano de arborização, envolver a população na conservação de áreas verdes, plantar arvores, jardinagem e embelezar e cuidar, ajudar a população no lixo, e a reciclagem como ponto forte, na política do reaproveitamento de resíduos sólidos porque queremos implantar coleta seletiva, vamos reduzir os custos da Prefeitura no recolhimento do lixo como é hoje, jogando no aterro, que dá uns 200 milhões por ano, e esse resíduo coletado seletivamente ser reaproveitado a partir da reciclagem através das associações de pessoas que podem ter renda adicional, cooperativas em cada bairro, envolver a população nessa educação ambiental, colocar nas escolas também, tivemos participação de vários gestores municipais e até federais que ajudaram nessa discussão, afunilamos em pontos fortes mas temos um elenco enorme de projetos para colocar em pratica, está relacionado em transformar Manaus num portal turístico da amazônia, e o prefeito tem que ser um porta-voz da qualidade de vida, desses anseios ambientais da população amazônica, as pessoas que vem pra Manaus tem que ver uma cidade que conserva o meio ambiente, cuida das aguas, e que vale a pena visitar porque é um interesse do mundo inteiro, vamos inclusive trabalhar muito com os indígenas, temos mais de 30 mil indígenas de etnias diferentes em Manaus, e vamos incorpora-los nesse processo de geração de renda e emprego, além da saúde e educação, as pessoas querem conhecer os povos, a cultura, musica dança, crenças, vai fazer parte tanto do desenvolvimento econômico quanto da politica voltado aos povos indigenas dentro de uma atividade que gera muito emprego que é o turismo. Queremos implantar uma cidade indigena, onde as pessoas tenham um espaço de cultura, gastronomia, cultura, que em qualquer dia da semana possa ir ver alguma apresentação, comer, comprar artesanato, vamos também cuidar do centro histórico, isso faz parte da nossa proposta, e vamos dar atenção nos bairros.

E para o esporte? Quais são as suas propostas?

JR: Tivemos um grupo de trabalho, e queremos recriar a secretaria de esporte e lazer, é uma proposta ter uma pasta só pra juventude, vamos discutir operacionalmente, mas queremos uma pasta que invista no esporte, seja amadora ou profissionalmente, que desenvolva oportunidades pra jovens, mais o lazer, a atividade esportiva nas escolas, programa de implantação e manutenção de quadras nas escolas e bairros, estimular jogos escolares, torneios nos bairros, esporte com deficientes, esporte feminino, foi colocado como necessário demais, pista de skate e quadras, e estamos propondo a bolsa atleta pra competições e jovens para concluir o ensino fundamental e médio e depois bolsa pro primeiro emprego.

Para finalizar, o que o eleitor pode esperar de Zé Ricardo como prefeito?

JR: Temos preocupação sobre o recurso público, prestação de contas, combater o desperdício, usar melhor o recurso público, discutir o orçamento com a população. Portanto, orçamento participativo que é a prática que eu sempre tive como parlamentar, prestando contas toda semana em cima de uma Kombi, nas feiras e terminais. Queremos levar isso para Prefeitura, em que se discute o orçamento, ter transparência, participação do povo nas decisões e saber o que está sendo feito com o dinheiro. Esperamos que a população se envolva mais, dê sugestões para gestão melhorar, ideias pra melhorar, ouvir as pessoas para tomar as decisões que favoreçam elas. Vamos ter esse empenho e a participação de mulher na gestão. Minha vice tem formação em assistência social e é professora universitária. Vai ajudar na vida das pessoas, idosos e crianças. É uma vice que trabalha, que não some e briga e vai embora. Sou economista, advogado, parlamentar. Me preparei para ser o prefeito e por isso pedimos o apoio, para a gente cuidar da vida das pessoas.