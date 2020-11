‘Irei finalizar todas as obras pendentes, além de construir 5 mil habitações por ano’, afirma Romero Reis ao Blog da Floresta

Dando sequência a série de entrevistas com os candidatos a prefeito da Cidade de Manaus, o Blog da Floresta apresenta nesta sexta-feira (6), quais são as propostas do candidato do Partido Novo, Romero Reis. Empresário e engenheiro por formação, ele é o único candidato do pleito que abriu mão dos recursos de fundo partidário e fundo eleitoral e vem mantendo sua campanha política com seus próprios investimentos e a partir de doações de apoiadores.

Em seu currículo, Reis conta com uma grande jornada vivida no Exército Militar Brasileiro, o qual passou a fazer parte da Academia Militar das Agulhas Negras ainda muito jovem, com apenas 19 anos. Anos depois, com 30 anos de idade e na condição de capitão do exército e engenheiro militar, o prefeiturável iniciou uma trajetória de 10 anos executando grandes obras na Amazônia brasileira.

O engenheiro também é conhecido por ser proprietário de uma das maiores construtoras do Amazonas, a RD Engenharia, responsável pela movimentação de mais de 25 mil empregos diretos na capital.

A experiência com a infraestrutura, segundo Romero, é primordial para ele proporcionar à muitos manauaras uma habitação segura e de qualidade, com a criação de 5 mil novas habitações por ano em Manaus. Ele também garante finalizar todas as obras pendentes pelas administrações anteriores e as que ficarem pela atual gestão de Arthur Neto.

Para ele, é possível fazer muito por meio de uma organização dos recursos públicos, evitando o desperdício em investimentos mal planejados. Confira!

Fale um pouco sobre você, sobre sua história de vida, onde estudou, trabalhou.

ROMERO REIS: Os meus pais tinham um estilo de vida muito simples. Sempre estudei em escola pública, meu pai e minha mãe eram muito simples, e, eles cuidaram de mim, me deram oportunidades e correspondi à altura. Com 15 anos entrei no Exército Brasileiro, depois de ter sido aprovado em um concurso público preparatório para cadetes, conquistei o direito de ir para a Academia Militar dos Agulhas Negras, onde me tornei oficial do Exército. Três anos depois prestei outro concurso no Instituto Militar de Engenharia, me tornei engenheiro militar e, como capitão, escolhi vir para Manaus, onde após chegar, trabalhei 10 anos na Amazônia Legal, responsável pelas obras do Exército. Depois fiquei à frente da minha companhia, onde estou até hoje, movimentando mais de 25 mil empregos diretos, e é esta experiência acumulada que queremos colocar agora aqui na cidade de Manaus.

O que motivou o senhor a se candidatar?

RR: O fato de me tornar um cidadão indignado com a condição política. Nós vemos péssimos exemplos, não só no Executivo, quanto no Legislativo, e, temos que colocar lá pessoas que tenham compromisso com a sociedade, não compromisso com partido e com o poder. É por esta razão que estou agora à frente deste projeto político e nós (ele e seu vice, Eduardo Costa) vamos ser eleitos prefeitos de Manaus, para iniciar este processo de transformação, mostrando que tem pessoas que fazem o bem sem olhar a quem e que não esperam nada em troca, a não ser em servir a cidade.

Qual a sua avaliação da atual gestão municipal, que ficou no poder nos últimos oito anos?

RR: Muita coisa poderia ter sido feita. Eu acredito que foi uma administração sofrível. Houve avanços, mas muito aquém daquilo que poderia. Acho que Manaus nunca teve problemas de arrecadação, pelo contrário, sempre teve um orçamento generoso, mas o grande problema é como os recursos foram gastos. Na nossa administração, jamais vamos gastar R$ 130 milhões em propaganda e marketing, vamos colocar recursos na saúde, na educação, na mobilidade urbana e vamos entregar serviços de qualidade. Essa que é a nossa visão e portanto, acho que a atual trabalhou no primeiro mandato para se reeleger, e depois de reeleito, foi trabalhar neste ano às vésperas de sair. Muita coisa poderia ter sido feita, principalmente na questão do transporte coletivo, onde as pessoas são levadas como gados em ônibus lotados, que é uma tremenda falta de respeito com o cidadão. É por isso estamos aqui para transformar e fazer aquilo que a cidade necessita, não aqui que é possível.

Quais habilidades de um empresário de sucesso, o senhor pode emprestar para gestão pública?

RR: A principal delas é vergonha na cara porque o empresário que está à frente da sua empresa sabe dos desafios de ter que trabalhar para poder receber, vender serviço ou algum produto, né? Pagar os impostos, arcar com os compromissos e ter lucro para poder progredir. Acho que a experiência não só como empresário, mas também como militar, a disciplina, bagagem intelectual acumulada, isso tudo vai servir para a gestão de Manaus e por isto estamos neste processo.

O que motivou o senhor abdicar do fundo partidário e do seu salário de prefeito, caso eleito? E como esta verba pode ser revertida ao povo?

RR: A questão do fundo partidário e do fundo eleitoral são uma vergonha. Usar dinheiro público para manter partido? Você ver donos de partidos comprando helicópteros, carros de luxo, em uma verdadeira farra enquanto as pessoas estão morrendo porque não têm remédios, assistência, educação não funciona. Isso é uma afronta para as pessoas de bem. Portanto, o Partido Novo dá o exemplo, não usa o fundo partidário, não faz eleição usando recursos públicos do fundo eleitoral. Pelo contrário, estou usando os meus próprios recursos em minha campanha e contando com a ajuda de doadores. Com relação à doação de salário, eu faço isto como uma questão simbólica para mostrar que quem está à frente da administração pública tem que dar o exemplo. E isso vai fazer com que toda estrutura da Prefeitura seja contaminada positivamente. Vamos trabalhar pelo bem da cidade, jamais esperando alguma coisa em troca. Para nós será uma grande satisfação poder trabalhar todos os meses para nossa cidade e depois poder reverter o nosso salário para instituições de caridade, escalando secretários competentes, dando exemplo e elevando Manaus à uma das melhores cidades brasileiras.

O senhor, juntamente os demais candidatos do Novo, fizeram um processo seletivo para disputarem seus respectivos cargos. Se eleito, o senhor usará o mesmo método para contratação de servidores comissionados?

RR: Primeiro quero dizer que há uma verdadeira farra de cargos comissionados atualmente em Manaus, pois há quase dois mil cargos comissionados, com uma folha de pagamento que ultrapassa R$ 10 milhões por mês, e não há necessidade disso. No meu ponto de vista, se pensarmos na Prefeitura como uma empresa (“Vamos pensar assim, já que ela trabalha para dois milhões e setecentos mil habitantes”), e atuássemos com 500 cargos comissionados, divididos pelas diversas áreas e com pessoas que trabalhem, que vão lá para entregar serviços de qualidade, isto provocaria uma economia gigantesca em recursos, que poderiam ser revestidos em investimentos na saúde, educação, geração de emprego, empreendedorismo, mobilidade urbana, segurança, usando o recurso público com respeito ao contribuinte.

Atualmente, Manaus sofre com a situação do transporte público, onde empresários tomam conta deste setor e a população sofre com ônibus sucateados, que constantemente são danificados. Qual a sua proposta para solucionar este problema?

RR: A solução para o transporte público é BRT. Além disso, é preciso que aja uma relação com os donos de companhia que cumpram o contrato, com regras e a disponibilidade de ônibus com até dois anos de uso. Tem que usar a tecnologia, faixas exclusivas, ou seja, é colocar o BRT para funcionar, afinal de contas são transportadas mais de 550 mil pessoas por dia em Manaus e este sistema precisa rodar porque ele impacta diretamente a vida das pessoas. Nós também vamos implantar um sistema com sete estações através de barcos que passarão em trajetos pela Zona Leste, Puraquequara, Ceasa, Educandos, São Raimundo, Ponta Negra e Marina do Davi, o que vai causar uma revolução, pois são 500 mil pessoas que moram quilômetros às margens do rio, que também serão transportadas por barcos em perfeita integração com o sistema do BRT, gastando uma passagem só.

E para infraestrutura? Quais seriam as suas propostas?

RR: Se tem uma área que eu conheço profundamente é a de infraestrutura. Afinal de contas, eu fui formado na melhor escola de engenharia do Brasil, no Instituto Militar de Engenharia. Dentro desta questão, vamos rever o plano de drenagem, que nunca foi feito pela prefeitura, exemplo disto é quando temos uma chuvinha e as casas inundam. Vamos colocar esgotos, pois Manaus não tem nem 12% de esgoto, e não tem 6% de coleta. Na nossa administração vamos avançar 10% ao ano com responsabilidade, chegando ao final do nosso mandato com mais de 50%. Vamos estabelecer um programa habitacional de primeira linha, fazendo 5 mil habitações por ano nesta cidade, tirando cerca de 20 a 25 mil pessoas de áreas degradadas, e colocá-las em uma moradia digna. Asfalto, gente, não dá para todo ano ficar recapeando a cidade. Nós temos o Projeto Pavimento Nota 10, que vai ter capa asfáltica como deve ser. Vamos tratar a base, para que os ônibus e veículos de grandes portes possam ser suportados. Vamos concluir todas as obras inacabadas, principalmente as creches. De infraestrutura nós conhecemos e dominamos.

Sabemos que segurança é uma pasta do Governo Estadual, mas que pode contar com o apoio da Guarda Municipal em muitas ações. Que investimentos o senhor pretende fazer neste setor?

RR: Nossa visão sobre segurança vai além da Guarda Municipal. Vamos atuar principalmente na geração de empregos porque se há emprego, as pessoas vão perceber que não vale a pena ir para o crime. Então esse é um grande atrativo de induzir, criar um ambiente para que aja muita geração de emprego em Manaus. Esta é uma das nossas vertentes. Outra vertente é sim capacitar, treinar, armar uma Guarda Municipal de primeira linha para que ela possa em perfeita harmonia com a Polícia Militar e a Polícia Civil, com o uso de tecnologia como câmeras, reconhecimento facial, uma central de comando para que a nossa Guarda Municipal possa intervir pontualmente, sem desperdício, construindo de Manaus um ambiente seguro e bom para se morar. Será um conjunto de ações para chegarmos até este patamar.

Manaus é uma cidade turística, que anualmente conta com a visita de turistas de diversos países. Que propostas o senhor tem para aprimorar este setor?

RR: O turismo é uma vocação natural da cidade de Manaus. Nós temos belezas, uma história, uma cultura pujante, que merecem ser contadas pelos nossos artistas e fazendo com que Manaus seja inserida como destino turístico internacional. Nós vamos provocar que não queremos receber 50 mil turistas por mês como acontecia antes da pandemia, mas sim receber dez vezes mais. Queremos ver 500 mil turistas todos os meses, inserindo Manaus no circuito de cruzeiros internacionais, demandando culinárias, os nossos museus, nossos shows, deixando recursos aqui. Vai ser uma revolução, vai provocar muita geração de empregos. Além disso, vamos revitalizar o Centro Histórico, criar as sete estações hidroviárias que vão servir como veículo de transporte para mostrar para as pessoas que chegam na cidade que o rio e o Encontro das Águas são locais maravilhosos. Vamos colocar no Puraquequara o Ponta Branca, que vai urbanizar a Zona Leste nos mesmos moldes que a Zona Oeste da cidade com a Ponta Negra. Vamos estabelecer a parceria público-privada, um aquário, um mirante, um teleférico que vai cruzar o Encontro das Águas. Isso tudo vai criar um arcabouço maravilhoso para que as pessoas possam dizer que Manaus é uma cidade segura, com história, cultura, belezas naturais e que vale a pena investir aqui.

Para finalizar, o que o eleitor manauara pode esperar de Romero Reis como prefeito?

RR: Os eleitores de Manaus têm uma grande oportunidade de fazer com que a saúde funcione, de ter um asfalto de qualidade, um programa habitacional que vai tirar as pessoas das palafitas, com uma moradia digna para todos. Vamos colocar cinco mil habitações por ano. Eu poderia passar horas aqui falando, mas eu quero dizer que se você quiser conhecer em detalhes o nosso projeto, acesse o nosso site www.romero30.com.br e você vai ficar impressionado com a quantidade de projetos e políticas públicas que nós temos lá para você com o intuito de transformar Manaus.