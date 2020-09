Iranduba decide não disputar o Campeonato Amazonense 2020

Maior campeão da história do Amazonense Feminino com oito títulos – todos conquistados de forma seguida -, o EC Iranduba da Amazônia definiu através de seu diretor de futebol, Lauro Tentardini, que não disputará o Estadual de 2020. O motivo é o mesmo que quase comprometeu a retomada do Hulk à Série A1: a falta de recursos para criação de um elenco e fazer os trâmites burocráticos que são necessários para a participação em uma competição.

”O Iranduba quase não consegue participar da Série A1, como vai jogar o Estadual se não tem atletas suficiente? Não temos recurso para fazer teste antes do jogo, pagar arbitragem, tudo isso são gastos e infelizmente não temos, lamentamos, é um campeonato deficitário, então de qualquer forma o Iranduba tem vaga no brasileiro do ano que vem, independente se jogar ou não o amazonense”, disse o dirigente.

O Iranduba conquistou o Campeonato Amazonense de 2011 a 2018, estabelecendo a maior hegemonia da história do futebol baré e, relação a títulos seguidos, já que o Nacional masculino foi seis vezes campeão de forma consecutiva entre os anos de 1976 e 1981. Já no Barezão de 2019, o Hulk perdeu a final para a equipe do 3B da Amazônia dando fim para a sua sequência vitoriosa no estado. Sem data O Barezão feminino de 2020 ainda vive momentos de incerteza, pois cinco equipes demonstraram interesse, porém, uma delas, a Liga Itacoatiarense já disse que não terá condições financeiras de participar do Estadual e deverá se juntar ao outro representante de Itacoatiara, o JC Futebol Clube. Com isso, além do JC, restam o atual campeão, 3B da Amazônia, o Fast Clube e o Sul América, que ainda não sabe se terá condições de participar da competição, tendo em vista que o presidente do clube, Luís Costa, disse ao CRAQUE que esperará até o dia 10 para dar uma resposta definitiva para a FAF.

O próximo confronto do Iranduba será no próximo domingo (6), contra o Flamengo, na Arena da Amazônia, às 15h, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A1. Com nove pontos na tabela de classificação, o Hulk ocupa o 10º lugar, duas posições atrás do primeiro time à frente na zona de classificação para a próxima fase, o São Paulo. Já o rubro-negro encontrasse na 12ª colocação, com sete pontos ganhos e uma posição acima da zona de rebaixamento.

