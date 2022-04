IPTU Premiado 2022! Quem antecipou, ganhou!

Você sabia que é possível colaborar com o desenvolvimento da cidade e ainda concorrer a prêmios todos os meses?

Sim, por meio da campanha IPTU Premiado 2022. No dia 27 de abril, cinco contribuintes que pagaram a cota única do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), receberam da Prefeitura de Manaus os

cinco carros sorteados na primeira fase da promoção, direcionada aos cidadãos que realizaram o pagamento total do imposto deste ano até a data de 15 de março. Entre os veículos sorteados, estava uma picape automática zero KM.

Além dos automóveis entregues, todos os meses haverá sorteio de prêmios em dinheiro para os contribuintes que optaram por parcelar o imposto e mantêm o pagamento em dia, sem atraso. São 17 prêmios mensais em dinheiro. Somados, os valores chegam a R$ 85 mil.

E no final do ano, serão sorteados mais dois prêmios especiais: um de R$ 50 mil e outro de R$ 100 mil. Os sorteios terão como base as extrações da Loteria Federal.

A ideia da premiação é motivar cada vez mais pessoas a pagarem o imposto com regularidade. Vale lembrar que o IPTU que você paga é revertido em melhorias para a cidade, com obras nas áreas da saúde, educação, mobilidade.

Para pagar e participar é fácil: os carnês para pagamento mensal foram enviados pelos Correios ainda no mês de fevereiro. Outra opção é emitir a guia do mês para pagamento no portal de serviços da prefeitura, o Manaus

Atende (http://manausatende.manaus.am.gov.br), concluindo o processo de onde estiver. Quem pagou, já está concorrendo.

IPTU Premiado 2022, não fique fora dessa!

Prefeitura de Manaus