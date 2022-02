IPTU Premiado 2022: Quem antecipa, ganha

Por: Secretaria Municipal de Comunicação

conteúdo de responsabilidade do anunciante

O pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 2022 chegou, e agora é premiado. Pagando a cota única, até 15 de março, você aproveita o desconto de 10% para imóveis residenciais e 30% para imóveis não residenciais e concorre ao sorteio de uma picape e quatro carros populares. A campanha também preparou prêmios em dinheiro para quem optar pelo parcelamento e mantiver a regularidade do pagamento, sem atrasos.

Os carnês foram enviados pelos Correios, estando todos distribuídos aos contribuintes até o final de fevereiro. São 514,9 mil imóveis cadastrados na base de dados do tributo no município. O contribuinte que quiser, pode também emitir sua(s) guia(s) para pagamento no portal de serviços da prefeitura, o Manaus Atende (http://manausatende.manaus.am.gov.br), concluindo o processo de onde estiver.

Além dos veículos que serão sorteados para quem fizer o pagamento em cota única, também haverá premiações mensais, a partir de abril, com valores que vão de R$ 2 mil a R$ 20 mil, para quem pagar as guias sem atrasos. E no final do ano, serão sorteados mais dois prêmios: um de R$ 50 mil e outro de R$ 100 mil. Os sorteios terão como base as extrações da Loteria Federal.

É importante informar que a campanha do IPTU Premiado é válida apenas para contribuintes pessoas físicas. Esse foi um mecanismo encontrado pela prefeitura para reconhecer e premiar os contribuintes que honram com o dever de cidadão, pagando seus tributos em dia e assim, contribuindo com as ações de educação, saúde, mobilidade e infraestrutura da cidade.

E atenção ao prazo e descontos:

Tanto a cota única quanto a primeira parcela do imposto vencem em 15 de março.

O pagamento da cota única para imóveis residenciais tem o desconto de até 10%.

Para o pagamento do IPTU de imóveis não residenciais os descontos serão de 30% no pagamento da cota única e 20% no parcelamento, podendo ser em até 10 vezes.

Não perca tempo e participe do IPTU Premiado.

Prefeitura de Manaus