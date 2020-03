IPTU: o compromisso com a cidade que queremos

Não é segredo que, para manter uma cidade funcionando bem, a administração municipal precisa recolher impostos. É dessa fonte de receita que provém boa parte dos recursos para asfalto, limpeza, jardinagem, reparo de calçadas, sinalização, entre outras necessidades.

Estudo recente realizado pela Consultoria Tendências e divulgado em fevereiro deste ano, apontou Manaus como uma das duas capitais com taxa de investimentos acima de 10%, ou seja, é a cidade que mais investe com recursos próprios, depois de Boa Vista (RR), que conta com menor população. Além disso, Manaus está atualmente entre as oito capitais brasileiras cuja gestão fiscal se apresenta confortável.

Este equilíbrio somente é possível se houver confiança da população na gestão do imposto recolhido e o conseqüente pagamento do tributo. Manter os impostos em dia é uma demonstração de todos do compromisso com a manutenção e a construção da cidade que queremos.

Este ano, o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2020 poderá ser pago em cota única, com desconto de até 10% ou em até 10 parcelas, sem o desconto, até o dia 16 de março, quando acontece o vencimento da cota única e da primeira parcela.

Os carnês já foram enviados para os cadastros que possuem imóveis construídos. Caso o contribuinte seja proprietário de terrenos sem construções ou, por algum motivo, não tenha recebido o seu carnê com as guias de pagamento, a segunda via poderá ser emitida por meio do portal de serviços da Prefeitura de Manaus http://manausatende.manaus.am.gov.br. Este é um meio criado para facilitar o acesso do contribuinte.

O IPTU é calculado a partir de alíquota (definida por lei) e pago sobre toda propriedade urbana, seja ela imóvel edificado (casas e apartamentos) ou terreno, baseado no valor venal do imóvel (valor de venda). Porém, caso o contribuinte identifique alguma inconsistência nos dados de lançamento do IPTU 2020, relativa à área do terreno ou da construída, ele poderá procurar, até a data de vencimento, os postos de atendimento para formalizar uma impugnação.

A Prefeitura de Manaus disponibiliza postos de atendimentos nos PACs das galerias dos Remédios e Espírito Santo, no Centro; do Shopping Phelippe Daou, na zona Leste; além da Central de Atendimento da rua Japurá, 493, Centro.

O recolhimento do IPTU com atraso será atualizado pela Unidade Fiscal do Município (UFM), incidindo sobre seu valor juros de mora de 1% ao mês ou fração e multa de mora diária de 0,33%, obedecido o limite de 20%.

Lembre-se: Pagar o IPTU em dia significa mais compromisso com a cidade.