Ipaam reúne secretários de sete municípios para discutir demandas ambientais

Nesta sexta-feira (1º), o presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), Juliano Valente, reuniu-se com secretários de sete municípios e teve como pauta as questões ambientais que acontecem no interior do Estado. O encontro ocorreu na sede do Ipaam, localizada no bairro Parque 10 de Novembro, zona centro-sul de Manaus.

Durante a reunião cada secretário falou sobre as demandas mais urgentes de seus municípios. Questões referentes à extração de madeira, garimpo ilegal, processos de licenciamento, manejo florestal e aterro sanitário. Participaram da reunião representantes de Juruá, Ipixuna, Careiro da Várzea, Ipixuna, Guajará-Mirim, Carauari e Anori.

As secretarias do Meio Ambiente nos municípios mais afastados relatam que, muitas vezes não têm competência para fazer com que as ações de combate ao desmatamento prossigam, por isso, a necessidade de haver uma maior aproximação das secretarias com o Ipaam, que é o órgão que licencia e fiscaliza esses tipos de atividades.

A assessora da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Carauari, Ketly Menezes Lobo, relata que uma de suas principais demandas são os processos no setor moveleiro. Atualmente, o município de Carauari tem uma grande ação de extração de madeira, atividade que movimenta grande parte da economia do município.

O presidente do Ipaam pretende formalizar um ato, onde firmará um acordo de cooperação entre o órgão e os secretários de meio ambiente. Ele falou ainda do avanço nas operações de monitoramento de desmatamento e queimadas, e das novas formas que o instituto encontrou para fazer as autuações, e pretende usar esses recursos para auxiliar os municípios mais afastados.

“Estamos com o apoio das Forças de Segurança e seguimos ampliando o nosso poder de atuação. Hoje, o Ipaam tem a capacidade de monitorar os municípios em tempo real através do Centro de Monitoramento. A ideia é que o infrator receba na casa dele a informação de que atravessou o ‘sinal vermelho’, como o Detran faz\”, adverte.

Valente explica que essa modalidade de autuação já está acontecendo, porém, ainda não tem alcançado o nível de eficácia necessária para combater efetivamente a ilegalidade, mas vem sendo uma saída administrativa do Ipaam.

Além das demandas dos secretários, o Ipaam recebeu o agradecimento da secretária do Meio Ambiente do Careiro da Várzea, Lúcia Costa, pelo trabalho realizado durante a “Pesca do Mapará”, evento que marca o final do período do defeso no município.

“Quero agradecer ao Ipaam, todo o trabalho desenvolvido na Pesca do Mapará 2022. Queremos agradecer todo o suporte que nos foi dado durante esse processo. Que possamos desenvolver um trabalho ano a ano, em prol das nossas questões ambientais, que merecem o nosso apoio para poder, assim, gerar uma forma de trabalho sustentável para todos os produtores e pescadores dos nossos municípios”, destacou a secretária.