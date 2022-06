Ipaam realiza campanha contra turismo de exploração de animais silvestres

A campanha marca o Dia Nacional da Educação Ambiental, 3 de junho

O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), por meio do Núcleo de Educação (NEA) e da Gerência de Fauna (GFAU), realizou hoje (3), a campanha “Não ao Turismo de Exploração Animal” no Lago do Janauari, em Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus).

A campanha contou com o apoio da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), e teve o intuito de inibir a exploração e exposição de animais silvestres em atividades e empreendimentos de turismo.

Uma equipe do NEA visitou os flutuantes que têm restaurantes e lojas de artesanato, onde realizaram a ação de sensibilização para que os responsáveis pelos flutuantes não explorem os animais silvestres como atração turística.

A gerente do Núcleo de Educação, Therezinha Melo, destacou a seriedade dessa campanha para a conscientização e educação da população a respeito desse tema. Por isso, o dia escolhido para a realização da campanha foi o Dia Nacional da Educação Ambiental, neste dia 3 de junho.

“Esse dia foi escolhido por se tratar de um tema bastante debatido, que é o uso do animal silvestre para o turismo. A campanha é justamente para tirar dúvidas e esclarecer sobre a importância de preservar esses animais, que muitas das vezes sofrem maus-tratos nessas situações”, explica.

Para o gerente de Fauna, Marcelo Garcia, é preciso conscientizar tanto os turistas, quanto os empreendimentos de turismo.

“Essa ação visa conscientizar os empreendimentos, especialmente no lago de Janauari, onde tem um grande número de turistas durante o ano, sobretudo vindos do exterior. É muito ruim para o Amazonas essa exposição desses animais, sofrendo maus-tratos, isso é completamente ilegal, o animal silvestre não é para estar sob essas condições“, afirma.

Com informações do Ipaam