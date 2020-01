Ipaam inicia fiscalizações e resgate de animais silvestres

Após as festividades de fim de ano, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) retomou, hoje (02/01), as atividades de fiscalizações ambientais e os resgates de animais. Os pedidos de resgate ou denúncias de ilícitos ambientais podem ser feitas por ligação ou através das redes sociais do órgão.

Apesar de possuir uma programação interna de fiscalização, o Instituto conta com o apoio das denúncias da população que possui papel fundamental neste trabalho. “O nosso estado possui vasta extensão territorial e tem ocorrência que só é possível tomar conhecimento se o morador entrar em contato conosco”, afirmou Juliano Valente, diretor-presidente do Ipaam.

São considerados crimes ambientais quaisquer ações que prejudiquem a fauna, a flora, recursos naturais, patrimônios culturais e demais elementos que formam o meio ambiente. Além disso, também são considerados crimes, condutas e comportamentos que direta ou indiretamente firam legalmente normas ambientais. A lei 9.605, também conhecida como Lei de Crimes Ambientais é a que define quais condutas são criminalizadas pela justiça.

Para o resgate de animais, o Ipaam faz o recolhimento caso o animal silvestre esteja fora do seu habitat natural. As denúncias podem ser feitas das 8h às 17h, por meio dos telefones (92) 2123-6715, 2123-6729 ou 984557379 (WhatsApp). Para o regate de animais, 98438-7964 (WhatsApp).

Outra opção são as redes sociais, como Facebook (@IpaamAM), Instagram (@IpaamAM) e Twitter (@IpaamAM1).