IoT em Sustentabilidade: conheça 6 exemplos

Ter presença digital é importante, mas de nada adianta se você não ter autoridade entre o seu público. Ou seja, não basta apenas ter um site, é necessário ter um registro de domínio e um bom serviço de hospedagem de sites.

Embora ter um site com um domínio registrado já é um bom começo, não podemos achar que somente essas medidas ajudarão de fato com a causa sustentável.

Além do mais, a autoridade do seu negócio também vem com valores, crenças e objetivos que sejam compatíveis com assuntos relevantes para a sociedade dos dias de hoje.

É por isso que utilização da tecnologia aliada a métodos que priorizam a sustentabilidade vem se tornando um conceito importante para as empresas que atuam nos mais variados segmentos.

Nesse contexto, em que pautas ambientais ganham cada vez mais espaço, a utilização da IoT, também chamada de Internet das Coisas, merece destaque.

Como aliar a tecnologia moderna, caracterizada pela internet, com conceitos sustentáveis? É isso que você irá conferir nesse artigo!

IoT – Quando a internet está em todos os lugares

A IoT, que você encontra por aí sendo chamada de Internet das Coisas, nada mais é do que conexão entre vários dispositivos e objetos. Isso pode acontecer no conforto do seu lar, em um ambiente empresarial ou até mesmo nas ruas de um grande centro urbano.

Já reparou como as TVs, assim como os fones, estão cada vez mais “smart”, conectados na web? Eles são exemplos de objetos do nosso dia a dia que já ilustram bem o que é essa tal de Internet das Coisas.

Mas a situação vai ainda mais além. Outro exemplo disso é a Siri, uma assistente de voz desenvolvida pela Apple. Você pode pedir em voz alta para ela agendar compromissos, enviar mensagens e até informar sobre as condições do trânsito, algo não muito diferente do que encontramos no desenho animado dos Jetsons.

No entanto, como chegamos nesse estágio, em que a Internet cada vez mais se torna onipresente em nosso dia a dia? Pois então, podemos colocar isso na conta da IA (Inteligência Artificial) e da Machine Learning (Aprendizado de Máquina), conceitos importantes nos dias de hoje que viabilizam a noção de máquinas mais “espertas” e funcionais.

Diante de uma tecnologia em que máquinas são capazes de aprender, já é possível pensar em como isso pode ajudar na questão da sustentabilidade, na adoção de práticas que são benéficas para o meio ambiente.

Conheça 6 exemplos de IoT em sustentabilidade

São várias as possibilidades da Internet das Coisas auxiliar iniciativas sustentáveis. Alguns exemplos podem até ainda não estarem em prática, mas falta pouco para se tornarem viáveis.

1 – Trânsito dos grandes centros urbanos

Muitas vezes temos a impressão de que nem mesmo o mais evoluído monge budista é capaz de manter a calma diante do trânsito das grandes cidades.

No entanto, recursos de aprendizado de máquina e análise de dados podem, por exemplo, ser bastante útil para a mobilidade urbana.

A utilização de dispositivos OCR (ou reconhecimento ótico de caracteres) poderá facilitar o reconhecimento de placas de veículos. Além disso, sensores instalados em ciclovias e calçadas poderão organizar o fluxo de pedestres.

Isso acontece diante da conexão a uma central de processamento de dados, viabilizando a identificação das condições do trânsito e a realização de medidas capazes de otimizar o fluxo de veículos, ciclistas, pedestres e, consequentemente, beneficiando a sustentabilidade.

Diante de ruas menos movimentadas, é possível reduzir o índice de poluição sonora e também do ar, proporcionando qualidade de vida para a população.

2 – Benefícios para o setor da agricultura

A área do agronegócio é essencial para a nossa sociedade. Isso vem desde o tempo em que o arado, a enxada e a roda eram as principais tecnologias de egípcios, fenícios, incas, gregos e troianos.

Atualmente todos sabem que a agricultura abastece segmentos importantes do nosso cotidiano e está relacionada diretamente com as pautas sustentáveis, afinal, ninguém quer colocar na mesa alimentos que podem fazer mal à saúde, não é mesmo?

Nesse contexto, a Internet das Coisas pode ajudar por meio da utilização de dispositivos que são capazes de mensurar o estado de conservação do solo, incluindo o nível de umidade e nutrientes.

Há a possibilidade de dosar a quantidade adequada de água e fertilizantes. Já no setor da agropecuária, tais ferramentas poderão auxiliar a monitorar, por exemplo, a incidência de doenças no gado, salientando quais estão enfermos e como deve ser o tratamento mais viável.

3 – Segurança de várias espécies de animais

Tecnologias baseadas em recursos de geolocalização são aptas a rastrearem espécies de animais que estão ameaçados de extinção, monitoramento o estado de saúde deles.

Essas tecnologias de monitoramento são menos invasivas e, por meio delas, cientistas poderão contar com detalhes mais precisos sobre essas espécies, viabilizando a proteção delas.

4 – Otimizar o controle dos resíduos

Ter a possibilidade de organizar os resíduos é importante tanto para as residências quanto para o ambiente corporativo.

Por causa disso, é fundamental ter devidamente planejados quais serão os meios de descarte e reciclagem de alguns materiais. Nesse contexto, a Internet das Coisas mais uma vez aparece trazendo a solução.

Alguns países na Europa, por exemplo, possuem métodos para esse controle. Em alguns deles as latas de lixo são conectadas aos serviços de gerenciamento de resíduo por meio da IoT. O funcionamento ocorre por meio de um alerta, avisando que elas estão cheias.

Com isso, o serviço dos garis pode ser solicitado. Essa iniciativa, que é o envio de serviços de coleta apenas quando realmente é pertinente, impede o desperdício de combustível e auxilia para manter o fluxo adequado do trânsito nas ruas.

5 – Aplicativos amigos da natureza

E já que em nossos smartphones é possível instalar aplicativos diversos, é uma boa ideia também reservar algum espaço para aqueles conhecidos como “eco-friendly”. Eles são bem variados e possuem diferentes funcionalidades.

Um deles é o Green Tips. Ele traz dicas a respeito de práticas sustentáveis e mudanças de hábitos que você pode utilizar no dia a dia. O Aplicativo apresenta várias práticas úteis, tais como métodos para reduzir a emissão de carbono, de separar o lixo, poupar água e demais atividades.

Outra coisa interessante é o fato do conteúdo ter a possibilidade de ser compartilhado entre os contados das suas redes sociais.

6 – Arquitetura verde

A construção de casas e prédios poderá levar em conta recursos que viabilizam a utilização de tecnologia de energia solar.

A tecnologia poderá ser controlada por dispositivos conectados com a internet, o tornando ainda mais eficiente.

IoT e sustentabilidade – Uma combinação mais que perfeita

O planeta Terra é a única casa e continuará sendo por muito tempo até o homem descobrir outros planetas habitáveis, de fato.

É por causa disso que a sustentabilidade deve ser um assunto sempre em destaque, não apenas fazendo parte dos valores e objetivos das empresas, mas também sendo postos em prática.

Hoje em dia, felizmente a tecnologia está aí para proporcionar isso. A Internet das Coisas cada vez mais deixa o campo da possibilidade e se torna uma realidade.

Diante disso, além de ter um site e um registro de domínio, é importante também pensar em soluções baseadas na IoT para favorecer a sustentabilidade. Cada um pode fazer a sua parte e com uma mãozinha da tecnologia tudo pode ficar mais fácil. O planeta agradece!