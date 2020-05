“Intervenção federal foi um grande grito de socorro”, diz Belarmino Lins

Em discurso proferido na sessão online da Assembleia Legislativa (Aleam) desta terça-feira (5), o deputado Belarmino Lins (Progressistas) agradeceu a ajuda do governo Jair Bolsonaro ao Estado do Amazonas, via Ministério da Saúde, com equipamentos e recursos humanos para a nova etapa de combate a Covid-19 (novo coronavírus).

Para ele, a recente visita do ministro Nelson Teich, juntamente com o seu secretário-executivo, general Eduardo Pazuello, “mostrou que o pedido de intervenção federal, feito por treze deputados da Aleam, foi um grande grito de socorro que foi ouvido pelo Palácio do Planalto”.

A partir do documento encaminhado pela Aleam a Jair Bolsonaro, o jogo mudou e o socorro federal se efetivou. “No último domingo eu tive a alegria de ver três aeronaves da Aeronáutica trazerem ajuda para o socorro às vítimas da Covid-19 no Amazonas”, afirmou o parlamentar completando: “O Amazonas é um solo pátrio e não poderia ficar fora das ações federais na luta contra o vírus que tem tirado o sono da humanidade”.

Com a ajuda concretizada, Belarmino salienta que o governador Wilson Lima passará a contar com estrutura melhor e mais eficiente para o enfrentamento da pandemia viral na capital e no interior do Amazonas.

O Estado recebeu o reforço de 267 profissionais de saúde contratados pelo Ministério da Saúde, que também enviou 244 mil unidades de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), 25 respiradores do tipo invasivo, usados em leitos de UTI, e 20 respiradores de transporte, destinados a cuidados intermediários e transferências hospitalares.