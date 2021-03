Internautas questionam presença de Helio Negão em Israel: “Qual a sua especialidade?”

Internautas questionaram no Twitter a presença do deputado federal Helio Lopes, vulgo Helio Negão (PSL-RJ), na comitiva que foi a Israel para conhecer o “spray nasal” desenvolvido naquele país.

A credencial de Hélio é o fato de ser puxa-saco do presidente, a quem chama de “irmão”.

“Qual a especialidade de Hélio Negão?” e “farra com dinheiro público”, entre outras dúvidas, foram colocadas na rede social:

GOSTARIA DE FAZER 2 OBSERVAÇÕES: 1-GOSTARIA DE SABER QUAL A ESPECIALIDADE DE HÉLIO NEGÃO E FLÁVIO BANANINHA QUE OS CREDENCIAM A VIAJAR PARA ISRAEL ? 2-A COMITIVA DO GOVERNO BOLSONARO SAI SEM MÁSCARA DO BRASIL E DESEMBARCA COM MÁSCARA EM ISRAEL, AS MASCARAS SÓ SERVEM EM ISRAEL? pic.twitter.com/kGP5JRZbZJ

— Galindo (@RenildoGalindo) March 7, 2021