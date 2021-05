Interior do AM não registrou mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas

O interior do Amazonas não registrou nenhuma morte por Covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com o último Boletim epidemiológico aferido pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM) e divulgado neste sábado (8). Para o governador do Estado, Wilson Lima, o dado indica que o Amazonas está no caminho certo no combate à pandemia.

“Dia das Mães e eu trago aqui a notícia mais importante dos últimos meses. Nenhum óbito foi registrado nas últimas 24 horas no interior do Amazonas, por Covid-19. Isso indica que nós estamos no caminho certo no combate à pandemia. Não poderíamos receber notícia melhor nesse dia tão importante que é o Dia das Mães. Então aproveita esse Dia das Mães! Mas não esquece de usar máscara, do álcool em gel e, acima de tudo, do distanciamento social”, disse Wilson Lima, pelas redes sociais.

Segundo o boletim, foram confirmados oito óbitos por Covid-19, todos na capital. Foram três ocorridos no dia 7 de maio e cinco óbitos encerrados por critérios clínicos, de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 12.724 o total de mortes no estado.

Novos casos

O último boletim traz, ainda, o diagnóstico de 495 novos casos de Covid-19, totalizando 375.072 casos da doença no Amazonas. Desse total, 171.688 são de Manaus (45,77%) e 203.384 do interior do estado (54,23%).

Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas e internados em Manaus há 416 pacientes, sendo 206 em leitos clínicos (36 na rede privada e 170 na rede pública), 208 em UTI (40 na rede privada e 168 na rede pública) e dois em sala vermelha.

Há, ainda, outros 37 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 19 estão em leitos clínicos (nove na rede privada e 10 na rede pública), 17 estão em UTI (um na rede privada e 16 na rede pública) e um em sala vermelha.

No interior, 23 municípios não registraram novos casos da doença. As outras 38 cidades com casos registrados são: Manacapuru (38) , Itacoatiara (25), Tefé (19), Envira (12), Maués (12), Guajará (10), Ipixuna (9), Jutaí (8), Lábrea (8), Apuí (7), Maraã (7), Codajás (6), Itapiranga (6), Manicoré (6), Presidente Figueiredo (6), Barreirinha (5), Beruri (5), Carauari (5), Eirunepé (5), Parintins (5), Santo Antônio do Içá (5), Anamã (3), Boca do Acre (3), Borba (3), Novo Aripuanã (3), Santa Isabel do Rio Negro (3), Autazes (2), Humaitá (2), Silves (2), Tabatinga (2), Alvarães (1), Benjamin Constant (1), Iranduba (1), Nhamundá (1), Novo Airão (1), Pauini (1), Rio Preto da Eva (1) e São Gabriel da Cachoeira (1). A capital, Manaus, tem 255 novos confirmados.

*Com informações da assessoria