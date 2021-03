Interdição da Ponta Negra é prorrogada até 15 de março

No enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, o prefeito de Manaus, David Almeida, voltou a prorrogar a interdição da praia do Complexo Turístico da Ponta Negra, zona Oeste, até o dia 15 de março. A medida consta no Decreto nº 5.209, publicado nesta segunda-feira, 1º/3, no Diário Oficial do Município (DOM).

“Não é momento de abrir a Ponta Negra, todos os dias famílias têm vidas ceifadas por esse vírus tão perigoso. Temos tomado todas as medidas restritivas que nos cabem para conter o avanço da pandemia em Manaus, enquanto avançamos na vacinação dos grupos prioritários”, disse o prefeito.

A nova interdição considera o Decreto nº 5.001, de 4 de janeiro de 2021, que declarou situação anormal, caracterizada como emergencial no município de Manaus, pelo período de 180 dias, em razão da pandemia da Covid-19.

A praia está interditada desde o dia 18 de setembro de 2020, quando o número de casos da doença voltou a aumentar na capital, e permaneceu fechada tanto no aniversário de Manaus, 24 de outubro, quanto nas festividades de final de ano, Natal e Ano Novo.

Na área do calçadão, onde a população voltou a frequentar o espaço para atividades físicas ao ar livre, em decorrência da flexibilização do decreto estadual, a Guarda Municipal mantém a fiscalização e orientação aos usuários.