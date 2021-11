‘Inteligência tem limite. Burrice não’, diz Arthur sobre rachas

O senador ex-senador Arthur Virgílio (PSDB-AM), que disputa hoje as primeiras prévias do partido para escolher o candidato à Presidência em 2022, se disse um “anticandidato” e afirmou que a legenda “tem que unir suas forças”.

“A inteligência tem limites. Até Einstein tinha uma inteligência limitada. A burrice é ilimitada. Se insistirem em criar rachas, em cultivar desagregação, vão honrar essa minha definição”, disse o tucano na chegada ao Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, onde as prévias acontecem.

A votação acontecerá presencialmente em Brasília a partir das 8h ou via aplicativo, da 0h até as 15h. A realização da prévia — que tem Virgília e os governadores Eduardo Leite (RS) e João Doria (SP) na disputa — foi vista com o prova da existência de um racha no partido.

“Dividir uma coisa pequena não é inteligente. O partido tem que unir suas forças. Sou anticandidato então estou livre como um passarinho para falar o que eu quiser”, completou o ex-senador, que disse ter entrado na disputa para “dar um recado de Amazônia, de democracia, de respeito à diversidade, à mulher e contra o racismo”.

“Recomendo paz, tranquilidade, honradez, estou preocupado com esse funcionamento meio ruim do aplicativo e gostaria que os mais de 44.700 votassem e que saíssem um dos dois lá”, afirmou Virgílio.

Hoje, na chegada ao Centro de Convenções, Dória negou que a votação represente uma divisão do partido. Segundo ele, a sigla sairá mais forte da disputa interna. O resultado deve sair até às 17h.

*Com informações de Uol