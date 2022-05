Instituto Sabin promove ação solidária para arrecadação de roupas em Manaus

A iniciativa solidária tem o objetivo de apoiar pessoas em situação de vulnerabilidade social

O Instituto Sabin realiza até o dia 30 de maio, em diversos estados brasileiros, mais uma edição da Campanha Solidária. Em Manaus, a campanha será focada na arrecadação de roupas em bom estado de conservação. As doações podem ser entregues em qualquer unidade do Sabin Medicina Diagnóstica da cidade, exceto nos pontos exclusivos para testes de Covid-19.

“O propósito do Grupo Sabin é inspirar pessoas a cuidar de pessoas. Por isso, estamos lançando mais uma edição da Campanha Solitária, que tem como meta oferecer apoio aos mais necessitados. Essa é uma causa que abraçamos anualmente, envolvendo não só os clientes do Sabin, como também todos os nossos mais de 6.500 colaboradores, que atuam no DF e nos 12 estados onde o Grupo Sabin está presente”, explica o gerente-executivo do Instituto Sabin, Gabriel Cardoso.

As doações recebidas serão encaminhadas para instituições beneficentes que atuam na assistência e acolhimento de pessoas em situação de rua e de famílias em vulnerabilidade social.

Com informações da assessoria do Sabin