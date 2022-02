INSS divulga calendário de atendimento a comunidades ribeirinhas do AM

Os barcos cumprem os requisitos de acessibilidade para segurados e beneficiários com deficiência ou mobilidade reduzida. (Foto: Divulgação)

As embarcações possuem equipamentos de última geração para navegabilidade e estrutura completa de atendimento. Assim, os segurados recebem os mesmos serviços de uma agência fixa do INSS. Além dos de atendimento, há uma sala para perícias médicas e outra para avaliações dos benefícios assistenciais. Vale ressaltar também que os barcos cumprem os requisitos de acessibilidade para segurados e beneficiários com deficiência ou mobilidade reduzida.

Destaca-se, ainda, que a estrutura dos barcos permite o acesso a locais isolados, ampliando o alcance de atendimento e evitando que ribeirinhos tenham de navegar por longas distâncias, em viagens que podem chegar a até 22 dias, com destino a uma cidade que tenha unidade do INSS.

Veja, a seguir, o cronograma completo das viagens previstas para 2022 no Amazonas:

1º SEMESTRE/2022

CRONOGRAMA PREVBARCO MANAUS I (INSS)

MUNICÍPIO DATA Envira 14/02 a 24/02 Guajará 28/02 a 11/03 Ipixuna 14/03 a 25/03 Eirunepé 28/03 a 15/04 Itamarati 18/04 a 29/04 Carauari 02/05 a 20/05 Juruá 23/05 a 03/06 Uarini 06/06 a 10/06 Alvarães 13/06 a 17/06

2º SEMESTRE/2022

CRONOGRAMA PREVBARCO MANAUS I (INSS)

MUNICÍPIO DATA Humaitá 25/07 a 29/07 Manioré 01/08 a 12/08 Nova Aripuanã 15/08 a 26/08 Borba 29/08 a 09/09 Nova Olinda do Norte 12/09 a 23/09 Autazes 26/09 a 07/10 Urucurituba 10/10 a 21/10 Barreirinha 24/10 a 01/11 Urucará 03/11 a 11/11 São Sebastião do Uatumã 14/11 a 22/11 Itapiranga 23/11 a 02/12 Silves 05/12 a 16/12

1º SEMESTRE/2022

CRONOGRAMA PREVBARCO MANAUS II (INSS)

MUNICÍPIO DATA Carreiro da Várzea 15/02 a 19/02 Manacapuru 21/02 a 04/03 Beruri 07/03 a 11/03 Anori 14/03 a 18/03 Iranduba 21/03 a 25/03 Novo Airão 28/03 a 01/04 Barcelos 04/04 a 15/04 Santa Isabel do Rio Negro 18/04 a 06/05 São Gabriel da Cachoeira 09/05 a 10/06

2º SEMESTRE/2022

CRONOGRAMA PREVBARCO MANAUS II (INSS)

MUNICÍPIO DATA Coari 11/07 a 22/07 Tefé 25/07 a 05/08 Japurá 08/08 a 16/08 Maraã 18/08 a 26/08 Jutaí 29/08 a 06/09 Tonantins 08/09 a 16/09 Santo Antônio do Iça 19/09 a 30/09 São Paulo de Olivença 03/10 a 11/10 Com. Indígena Santa Inês (S.P.O) 12/10 a 14/10 Com. Indígena Belém Solimões (TBT) 17/10 a 19/10 Tabatinga 20/10 a 28/10 Atalaia do Norte 31/10 a 08/11 Benjamin Constant 09/11 a 17/11 Com. Indígena Feijoal (BC) 18/11 a 19/11 Amaturá 21/11 a 26/11 Com. Indígena Niterói 28/11 a 29/11 Fonte Boa 01/12 a 09/12 Uarini 12/12 a 16/12

*Com assessoria