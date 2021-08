Inspeção apreende drogas, celulares e outros equipamentos na Unidade Prisional de Coari

O Ministério Público do Amazonas (MPAM), pela 1ª Promotoria de Justiça de Coari, realizou na sexta-feira (27), com apoio policial da Base Arpão/Operação Hórus e 5º BPM, inspeção extraordinária na UPC – Unidade Prisional de Coari. A revista é parte das medidas tomadas para garantir o regular funcionamento da UPC, que registrou, no último dia 23/08 fuga de nove detentos. Segundo o Promotor de Justiça Rafael del Castillo da Fonseca, durante a revista, foram apreendidas 24 trouxinhas de cocaína, 11 trouxinhas e mais 100 gramas de maconha, 22 telefones celulares, 13 baterias de celular, 37 carregadores de celular, tesoura, corda e outros objetos.

“Fazemos inspeções ordinárias todo mês e, em razão da fuga, decidimos fazer nova inspeção, de forma extraordinária e com maior apoio, inclusive do Juízo da Execução Penal, em resposta à evasão ocorrida no início da semana. Trata-se de uma resposta conjunta e ação preventiva do Ministério Público do Amazonas, Poder Judiciário do Amazonas, SSP-AM, PMAM, PCAM, CBMAM, em resposta à fuga de nove detentos, dos quais, três já foram recapturados”, informou o Promotor de Justiça.

Desde 2013, o Ministério Público vem acompanhando a situação da UPC por meio da Ação Civil Pública nº 0001434-34.2013.8.04.3800, instaurada com a finalidade de obrigar o Estado do Amazonas a construir, reformar e/ou adequar integralmente a UPC.

“Além disso, foi instaurado o Procedimento Administrativo nº 243.2021.000007, para acompanhar, fiscalizar e monitorar a situação de segurança da Unidade Prisional de Coari, bem como as eventuais fugas de presos no ano de 2021”, pontuou o Promotor de Justiça.

A fuga ocorreu na madrugada da última segunda-feira (23). Os presos serraram as grades da carceragem e, usando uma ‘tereza’ (corda de lençóis amarrados), escalaram o muro e fugiram. Dos nove fugitivos, três já foram recapturados: Karleson da Silva Soares e Andrew Araújo da Silva foram recapturados na terça-feira, 24/08, por militares do 5° BPM, Rogério Menezes de Carvalho, foi pego nesta quinta-feira (26), no bairro Nazaré Pinheiro.