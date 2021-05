Inscrições para o Bolsa Universidade encerram nesta segunda-feira (17)

As inscrições para as 16 mil vagas em cursos de graduação ofertadas pela Prefeitura de Manaus, por meio do Programa Bolsa Universidade (PBU), encerram às 17h desta segunda-feira, 17/5, pelo site bolsa.manaus.am.gov.br. O processo seletivo vai contemplar pessoas de baixa renda com bolsas de estudos de 100%, 75% e 50% de desconto nas mensalidades durante todo o curso, em instituições particulares da cidade.

Com inscrições abertas desde o último dia 3, a seleção já conta com mais de 30 mil inscritos, para vagas de ampla concorrência, e específicas para idosos e Pessoas com Deficiência (PcDs). O balanço de inscritos é da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), órgão vinculado à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), que coordena o programa.

“Estamos realizando a maior edição da história do Bolsa Universidade, pois conseguimos garantir mais bolsas integrais e de 75%, que são as mais concorridas e que fazem a diferença para quem não tem condições de se manter em um curso superior. Acrescentamos, também, mais bolsas de 50%, que serão mantidas até o fim da graduação”, destacou o subsecretário da Espi, Júnior Nunes.

As vagas são para pessoas que ainda não possuem diploma de nível superior e que atendam aos seguintes requisitos: brasileiro, nato ou naturalizado; residente em Manaus; ensino médio completo ou com formação até junho de 2021; renda familiar de até 1,5 salário mínimo; estar matriculado ou apto a se matricular em uma das instituições participantes do programa; não possuir matrícula “ativa” ou “trancada” em universidade pública; além de não ser beneficiário de programa de graduação mantido pelo poder público ou iniciativa privada.

Conforme o edital do processo seletivo, o quadro de vagas está disposto em duas modalidades: com isenção de tributos e sem isenção de tributos. Os candidatos ingressantes, ou seja, aqueles que ainda vão iniciar a graduação, concorrerão às vagas das duas modalidades. Já os candidatos não ingressantes, entendidos como aqueles que já possuem vínculo com alguma das instituições parceiras, só poderão concorrer às vagas da modalidade com isenção de impostos.

A edição do programa conta com a parceria de 13 faculdades privadas da capital: Centro Universitário do Norte (Uninorte), Centro Universitário Fametro; Centro Universitário Luterano de Manaus (Ceulm/Ulbra); Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau); Escola Superior Batista do Amazonas (Esbam); Faculdade Boas Novas (FBN); Faculdade Salesiana Dom Bosco; Faculdade Santa Teresa; Fucapi; Instituto Amazônia de Ensino Superior (Iaes); Instituto de Ensino Superior Materdei; Universidade Estácio de Sá; e Universidade Nilton Lins.

Após o período de inscrição, a Espi irá realizar a etapa de cruzamento de dados, a fim de efetuar a seleção dos aprovados. Os critérios de classificação atendem os candidatos de menor para maior renda, de acordo com a quantidade de vagas disponíveis no edital. As bolsas com maior percentual são conferidas àqueles com menor renda. A data do resultado final será divulgada posteriormente pelo órgão gestor do programa.

