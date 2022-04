Inscrições para exame supletivo serão abertas segunda-feira em Presidente Figueiredo

O Governo do Amazonas abre, nesta segunda-feira (02/05), as inscrições do Provão Eletrônico, da Secretaria de Educação e Desporto, em Presidente Figueiredo (a 117 quilômetros de Manaus). As inscrições são feitas on-line, no site examesupletivo.seduc.am.gov.br, até 8 de maio, ou até o preenchimento das vagas.

Ao todo, serão ofertadas 600 vagas para realização do exame supletivo eletrônico voltado à Educação de Jovens e Adultos (EJA), com atendimento nos três turnos. Os exames serão de 9 a 13 de maio, na Escola Estadual Maria Calderaro, no bairro Honório Roldão.

A secretária de Educação e Desporto, Kuka Chaves, frisa que o alcance do provão é importante para chegar a quem precisa. “Somos incentivados pelo governador Wilson Lima a estar em cada ponto do Amazonas, e o Provão Eletrônico alcança pessoas que anseiam por concluir os ensinos Fundamental e Médio em todas as cidades”, pontua.

Para realizar as provas eletrônicas do Ensino Fundamental, o candidato deverá ter no mínimo 15 anos completos e, do Ensino Médio, 18 anos completos.

O candidato pode agendar até, no máximo, quatro componentes curriculares por turno, sendo as provas compostas por questões objetivas. Para aprovação, o candidato deve tirar nota igual ou maior que seis, que é igual a 60% de acertos.

Agendamento

Para realizar o cadastro e agendamento on-line das provas, os candidatos devem estar com os documentos necessários, que são a Identidade, CPF e comprovante de residência.

São oito componentes curriculares do Ensino Fundamental: Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências, Arte, Educação Física e Língua Estrangeira Moderna (inglês). Do Ensino Médio, são 12 componentes curriculares: Língua Portuguesa, Matemática, Química, Física, Biologia, História, Geografia, Filosofia, Sociologia, Arte, Educação Física e Língua Estrangeira Moderna (inglês ou espanhol).

Dia da prova

No dia do exame o candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência de 30 minutos do horário fixado para seu início, portando documento de identificação com foto: carteira de identidade, carteira de trabalho ou carteira nacional de habilitação e CPF.