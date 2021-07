Inscrições para editais de auxílio ao setor cultural são prorrogadas

Foram prorrogadas até sábado (10/07) as inscrições para editais de auxílio ao setor de cultura e economia criativa: aquisição de acervo bibliográfico e de obras de arte. Os editais fazem parte do pacote de apoio para trabalhadores da cultura, turismo e esporte, lançado pelo Governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, para estimular a geração de renda devido ao impacto econômico da pandemia da Covid-19.

As inscrições podem ser feitas exclusivamente pelo Portal da Cultura (cultura.am.gov.br). Para participar, é necessário ter concluído o processo de inscrição no Cadastro Estadual da Cultura (https://cadastroestadual.cult ura.am.gov.br/). Mais informações podem ser obtidas na aba “Editais”, no Portal da Cultura (http://editais.cultura.am.gov .br/).

Até 250 obras de artistas amazonenses vão ser selecionadas para incrementar o acervo e a reserva técnica da Pinacoteca do Estado, museus e demais equipamentos culturais do Estado. O proponente vai receber um valor de R$ 2 mil, caso a obra seja selecionada. No total, o edital tem o valor de R$ 500 mil.

A seleção de obras compreende várias linguagens, como desenho, escultura, colagem, pintura, design, fotografia, gravura (litogravura, serigrafia, xilogravura, gravura em metal e congêneres), bem como derivações que contemplem diversidade de olhares e narrativas com relevância contemporânea para o Brasil e para o mundo.

O proponente pode inscrever até duas obras e ser contratado apenas uma vez com base no edital. Podem se inscrever apenas pessoas físicas, maiores de 18 anos, residentes no Amazonas, que não tenham emprego formal ativo e que comprovem ter, no mínimo, dois anos de atuação na área, por meio de portfólio ou currículo existente no Cadastro Estadual de Cultura.

Já o edital para seleção e aquisição de acervo bibliográfico vai selecionar até 150 títulos de escritores amazonenses, com o objetivo de estimular a geração de renda para estes artistas e também incrementar atividades do “Programa Mania de Ler”, além do acervo das bibliotecas e salas de leitura coordenadas pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Cada escritor pode receber até R$ 1,2 mil. O valor total do edital é de R$ 180 mil.

Entre as propostas selecionadas devem estar obras literárias e técnicas que contemplem a diversidade de gêneros textuais (Literatura Infantil, Literatura Juvenil, Literatura Regional, Cordel, HQs/Gibis/Graphic Novel, Fanzine, e Zine), no formato impresso, que propiciem o acesso à obra, múltiplos olhares, públicos de diversas faixas etárias, linguagens e narrativas com relevância contemporânea para o Amazonas, para o Brasil e para o mundo. É vedada a inscrição de livros didáticos.

Cada proponente pode inscrever até duas propostas de aquisição por CPF. Cada proposta só pode conter uma única oferta de um título e vão ser aceitas apenas obras finalizadas e publicadas. A chamada vai aceitar a inscrição de obras publicadas, reimpressas ou reeditadas nos últimos 10 anos que ainda não foram adquiridas pelo Governo do Estado.

Podem se inscrever pessoas físicas, maiores de 18 anos, residentes no Amazonas, que não tenham emprego formal ativo, que sejam escritores com obras impressas, publicadas com ou sem selo editorial, que comprovem ter, no mínimo, dois anos de atuação na área, por meio do portfólio ou currículo existente no Cadastro Estadual de Cultura.

Cadastro Estadual de Cultura

Para realizar o cadastro, são necessários os seguintes documentos digitalizados: RG; CPF; comprovante de residência; autodeclaração; portfólio (fotos de atividades exercidas no setor cultural, ou matérias veiculadas na imprensa, ou publicações em redes sociais); declaração de órgão público e associações culturais ou de empresas de eventos informando que o solicitante presta serviços artísticos e culturais e que faz parte da cadeia produtiva; entre outros documentos que comprovem a atuação na área artística e de economia criativa por no mínimo dois anos.