Inscrições para documentários do Futura vão até o dia 30

A Fundação Roberto Marinho e o Canal Futura estão com as inscrições abertas para o Edital Doc Futura, uma iniciativa que seleciona um projeto audiovisual para que o Futura faça a coprodução de um documentário inédito, abordando os Direitos Humanos e a Participação Política, tema desta 12ª edição.

O Futura dará liberdade para que o realizador busque o olhar mais original e fora do lugar-comum. Além de ajudar na produção do documentário e dar suporte ao idealizador com mentorias e um investimento financeiro de até 150 mil reais, o Canal Futura exibirá o filme em sua grade de programação,

O público-alvo do documentário é livre e para participar, basta realizar a inscrição até as 18h do dia 30 de novembro e seguir todas as etapas propostas. O edital está disponível no site www.futura.org.br e possíveis dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail [email protected]