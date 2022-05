Inscrições para Cursos Livres de Extensão em Música da UEA vão até 8 de maio

São ofertadas 35 vagas para crianças, adolescentes e adultos; inscrições são realizadas de forma on-line

As inscrições gratuitas do processo seletivo para Cursos Livres de Extensão em Música da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) estão abertas e seguem até o dia 8 de maio, de forma on-line. No total, são ofertadas 35 vagas destinadas a crianças, adolescentes e adultos.

As aulas serão realizadas na Escola Superior de Artes e Turismo (Esat), com durações entre cinco semestres e cinco anos letivos, com certificado de conclusão e aulas de teoria, percepção e prática musical.

Vagas

As vagas são distribuídas para candidatos nascidos em 2012 da seguinte forma: 5 vagas para o Curso de Extensão de Formação Básica em Música, modalidade Piano; 10 vagas para o Opus 2: Curso de Teoria, Percepção e Criação Musical.

Candidatos nascidos em 2007 ou em anos anteriores: 10 vagas para o Curso de Extensão Avançado em Música, modalidades de Clarinete, Piano e Regência; 10 vagas para o Opus 3: Curso de Teoria, Percepção e Criação Música.

Como participar

Os interessados devem acessar o site http://sites.google.com/uea.edu.br/cursosdemusica e realizar a inscrição. A seleção acontecerá em maio, e os aprovados iniciarão as aulas no dia 11 de julho.

Com informações da UEA