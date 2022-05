Inscrições para 2ª edição da maratona ‘Inovathon’ encerram hoje

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), encerra hoje (30), as inscrições gratuitas para a 2ª edição da Competição de Ideias ‘Inovathon’, que será realizada entre os dias 3 e 5 de junho, no Casarão da Inovação Cassina, localizado na rua Bernardo Ramos, Centro, zona Sul.

Executada pelo Instituto de Desenvolvimento, Turismo, Cultura, Esporte e Meio Ambiente (IDT-Cema), a iniciativa faz parte do projeto “Mais Inovação” e tem o formato de maratona de inovação com foco na abertura de startups e na geração de novas ideias para solucionar problemas enfrentados na capital. A competição é voltada a desenvolvedores, designers, UX/UI, estudantes, universitários, pesquisadores, profissionais de negócios, empreendedores, entre outras especialidades, que tenham ideias inovadoras para criação de startups ou tecnologias, que possam estimular mudanças com impactos positivos para a economia e a sociedade.

“O projeto ‘Mais Inovação’ vem trabalhando desde o ano passado para a qualificação profissional, criando um ambiente de compartilhamento de boas práticas e ideias. Este ano vamos fortalecer ainda mais, criando mais eventos e colocando mais vagas à disposição da população. Desses eventos têm saído soluções para o poder público e também para os negócios, já que o intuito da Prefeitura de Manaus é destacar e explorar o potencial da nossa sociedade”, frisou o secretário da Semtepi, Radyr Júnior.

Segundo o diretor do IDT-Cema, Daniel Takaki, até o momento foram mais de 200 inscritos para a segunda edição do Inovathon Manaus. O resultado também explica que a maior participação é definida por meninas e mulheres.

“Para mim, interessa muito observar as soluções que vão surgir, principalmente, porque vamos observar a questão de cultura e turismo que são duas vertentes mais sofridas durante a pandemia, mas que tem um potencial enorme e natural em Manaus. Nesse setor estamos tendo inscrições de pessoas de várias idades, desde pessoas que participaram dos primeiros cursos de formação de startups, até pessoas que estão ouvindo falar agora pela primeira vez desse programa que temos desenvolvido em conjunto com a Semtepi”, explicou o diretor.

Ao todo, serão ofertadas 50 vagas gratuitas e os interessados em participar devem se inscrever por meio do link www.i9manaus.com.br/inovathon.

“Um dado interessante é que o aprendizado desses garotos durante o Inovathon que fizemos, resultou com que eles tivessem preparo para competir, e não só se destacar em Manaus, mas em um Hackathon em São Paulo também. Eu acho que isso mostra que os participantes estão se desenvolvendo no campo do empreendedorismo. Acho muito legal mesmo”, completou Takaki.

Projeto “Mais Inovação”

O projeto Mais Inovação tem como objetivo realizar ações para fomentar o ambiente de inovação da cidade, capacitando profissionais que atuarão diretamente na criação e desenvolvimento de novas tecnologias e produtos tecnológicos, conferindo ao mercado local estímulos para o crescimento e surgimento de novos negócios inovadores por meio de empresas de base tecnológica, institutos de tecnologia e startups, além de gerar emprego e renda à população de Manaus.

Com informações da Semtepi