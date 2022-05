Inscrições gratuitas para projeto ‘Negócio Cultural’ encerram amanhã em Manaus

A Prefeitura de Manaus, por meio das secretarias municipais do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) e da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), em parceria com a concessionária Águas de Manaus, estará com as inscrições abertas do projeto “Negócio Cultural”, até amanhã (30). Estão sendo oferecidas duas mil vagas gratuitas de capacitação para microempreendedores, pequenos produtores locais e jovens com idade a partir dos 15 anos.

O Negócio Cultural é um dos maiores programas privados gratuitos do Brasil e vai impactar, diretamente, 2 mil pessoas somente em Manaus. A ação conta com o apoio da Secretaria Especial da Cultura, patrocinada pela Aegea Saneamento, por meio do Instituto Aegea, pela concessionária Águas de Manaus, e será realizada pela Ecotransforma Produções e NTICS Projetos.

Além de facilitar o caminho de quem já possui ou deseja abrir um negócio próprio, o programa tem o objetivo de conscientizar os participantes sobre a importância de se ter um empreendimento voltado para a sustentabilidade.

“Toda a atuação do poder público municipal junto à sociedade, tende a atender orientação do prefeito David Almeida, em agir de forma transversal, levando empreendedorismo, capacitação e qualificação profissional, a fim de preencher vagas do mercado e fortalecer a cultura empreendedora da nossa população”, destaca o secretário da Semtepi, Radyr Júnior.

O curso será ministrado de forma virtual, por meio de aulas pela plataforma YouTube. Entre os assuntos abordados, estão dicas para gestão financeira, recursos humanos, marketing digital, ferramentas de otimização de vendas e conceitos sustentáveis que podem ser aplicados pelos participantes. Os alunos também terão à disposição uma plataforma temática, que vai possibilitar o aprofundamento nos temas.

As inscrições gratuitas podem ser realizadas pelo link https://negociocultural.com.br. As aulas estão previstas para começar na primeira quinzena de junho. Todos os participantes receberão certificado de conclusão (40 horas) ao término do curso.

Com informações da Semtepi