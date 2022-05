Inscrições gratuitas para o projeto ‘Negócio Cultural’ são prorrogadas até o dia 15

A Prefeitura de Manaus, por meio das secretarias municipais do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) e da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), em parceria com a concessionária Águas de Manaus, prorrogou as inscrições do projeto “Negócio Cultural”, que ofertará duas mil vagas gratuitas de capacitação para microempreendedores, pequenos produtores locais e jovens com idade a partir dos 15 anos de idade, até o dia 15 de junho pelo link https://negociocultural.com.br.

Por meio de oficinas e mentorias on-line, o projeto visa capacitar microempreendedores, auxiliando o desenvolvimento de seus negócios ou os incentivando a reinventar sua forma de geração de renda.

Com a crescente necessidade de aplicação de conceitos de sustentabilidade nos negócios, o programa visa também apoiar e conscientizar empreendedores locais, para que entendam a importância de se ter um negócio sustentável, seja qual for o tamanho e ramo da atividade.

As aulas serão ministradas virtualmente pela plataforma YouTube. Entre os assuntos abordados, estão dicas para gestão financeira, recursos humanos, marketing digital, ferramentas de otimização de vendas e conceitos sustentáveis que podem ser aplicados pelos participantes.

“Fortalecendo a cultura empreendedora e respeitando a nossa atuação frente ao empreendedorismo, lançamos essa proposta, juntamente com a Águas de Manaus, para a cidade, a fim de capacitar a população, dando-lhe mentorias para que os participantes coloquem em prática o que foi proposto na capacitação. Agora resolvemos ampliar o período de inscrição para que mais pessoas tenham a chance de participar”, explicou o secretário da Semtepi, Radyr Júnior.

Segundo o diretor-presidente da Águas de Manaus, Thiago Terada, o objetivo é qualificar a população manauara, dando a oportunidade de geração de renda na cidade. “O projeto é tanto para quem já tem seu próprio negócio, quanto para quem deseja iniciar”, destacou.

Os alunos também terão à disposição uma plataforma temática, que vai possibilitar o aprofundamento nos temas. Os participantes que concluírem o curso, receberão certificado.

Projeto

O “Negócio Cultural” é um dos maiores programas privados gratuitos do Brasil e vai impactar, diretamente, cerca de duas mil pessoas somente em Manaus. A ação conta com o apoio da Secretaria Especial da Cultura, patrocinada pela Aegea Saneamento, por meio do Instituto Aegea, além da Águas de Manaus, e será realizada pela Ecotransforma Produções e NTICS Projetos.

Com informações da Semtepi