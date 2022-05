Inscrições do Enem 2022 terminam neste sábado

As inscrições do Enem 2022, Exame Nacional do Ensino Médio, terminam neste sábado, 21 de maio. Todos os Interessados em participar do Exame , versão impressa ou digital, devem se inscrever na Página do Participante.

Pela primeira vez, os interessados em participar do Enem podem efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio de PIX e cartão de crédito.

A taxa de inscrição para o Enem 2022, versões digital ou impressa, foi mantida no valor de R$ 85.

Este é o quarto ano consecutivo que o valor para inscrição não sofre reajustes, não havendo alteração desde 2019.