Cia Sport Run abre inscrições para tradicional corrida de rua

A décima edição da tradicional corrida de rua da Companhia Athletica Manaus acontecerá no dia 17 de abril, às 6h30, com largada e chegada no Manauara Shopping (avenida jornalista Umberto Calderaro Filho, s/n, Adrianópolis). As inscrições para a Cia Sport Run podem ser feitas pelo site www.ticketagora.com.br e na recepção das duas unidades da academia (Studio 5 e Manauara Shopping), com taxa de R$85,00.

Com o slogan “Supere a si mesmo para ir mais longe”, a prova contará com percursos de cinco e dez quilômetros (masculino e feminino), nas seguintes categorias: individual (5 ou 10km); pessoas que fazem uso da Cadeira de Rodas (5km); e pessoas com Deficiência Visual (5km). A largada será na sequência: 6h30 (pelotão de PCDs), 6h32 (pelotão de Elite e Geral 5k) e 6h40 (pelotão de Elite e Geral 10k).

Os três primeiros colocados na prova de 5km, nas categorias masculino e feminino, receberão troféu; já os três primeiros colocados do percurso de 10km, receberão troféu e premiação em dinheiro. Todas as pessoas que concluírem a prova e ultrapassarem a linha de chegada nos tempos máximos previstos para a realização das provas receberão, após a devolução do chip, uma medalha de participação.

Kit do atleta

Os participantes inscritos receberão, como cortesia, um kit composto por uma camiseta da prova, uma viseira, número de peito, medalha (pós-prova) e possíveis brindes ofertados pelos patrocinadores.

No dia da prova o número de peito deverá ser afixado com alfinetes, à frente do uniforme de corrida. Ele é pessoal e intransferível, não podendo ser alterado ou rasurado, e possui uma senha que poderá ser utilizada pelo inscrito no serviço de guarda-volumes.

O participante também receberá um chip de uso obrigatório, que deverá ser afixado ao tênis para a marcação do tempo e definição do ranking. O chip deverá ser devolvido para os organizadores ao final da corrida.

Protocolos

Seguindo os protocolos de segurança em saúde, será obrigatório o uso de máscara de proteção, no momento da largada e chegada, bem como, durante a permanência no local do evento. É de livre escolha do atleta a utilização da máscara durante o percurso. Também será obrigatório a apresentação do comprovante de imunização contra Covid-19, com o esquema vacinal completo, no acesso à arena do evento.

Para mais informações sobre o regulamento, acesse o site www.ticketagora.com.br.

Serviço

O que é: 10ª Cia Sport Run

Quando: 17 de abril, domingo, às 6h30

Onde: Manauara Shopping (avenida jornalista Umberto Calderaro Filho, s/n, Adrianópolis)

Inscrições: R$ 85, pelo site www.ticketagora.com.br e na recepção das duas unidades da academia (Studio 5 e Manauara Shopping)

Informações: (92) 3614-3000 e 3133-0000

