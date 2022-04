Inpa abre vagas para Mestrado em Biologia de Água Doce e Pesca Interior

Estão abertas as inscrições para o curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas – Biologia de Água Doce e Pesca Interior (PPG-Badpi), do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa/MCTI). As inscrições seguem até o dia 25 de maio de 2022 e serão realizadas de forma virtual, conforme consta no Edital Inpa/ Copog nº05/2022. Ao todo, são oferecidas 15 vagas para ingresso a partir de julho de 2022.

Criado em 1976, o programa (cursos de Mestrado e Doutorado) possui atualmente nota 4 na avaliação da Capes. O Badpi atua em três linhas de pesquisa: Diversidade, adaptações e distribuição de organismos aquáticos; Ecologia de organismos aquáticos frente às mudanças climáticas e Uso sustentável e conservação dos recursos aquáticos.

A seleção ocorrerá em duas etapas eliminatórias: A primeira consistirá de duas provas online (Conhecimentos Específicos e Língua Inglesa), e a segunda será a análise da carta de candidatura e entrevista (realizada por meio de conexão eletrônica a ser informada a todos os candidatos que forem aprovados na primeira fase). A etapa classificatória consistirá da análise do currículo dos candidatos.

Candidatos estrangeiros poderão participar do processo, mas as provas de Conhecimento Específico e de suficiência em Língua Inglesa deverão ser respondidas em português.

De acordo com o Edital, o ingresso no Programa não garante ao candidato o recebimento automático de bolsa de estudo. A Implementação de bolsa ocorrerá de acordo com a alocação de bolsas ao Programa (pelo CNPq, Capes, Fapeam ou outra fonte), conforme ordem de aprovação dos candidatos, os critérios exigidos pelas agências de fomento e os critérios da Comissão de Bolsas do PPG-Badpi.

Para esclarecer dúvidas, entrar em contato com a Comissão de Seleção do Programa através do e-mail: [email protected]

Saiba mais

O Programa de Pós-Graduação em Biologia de Água Doce e Pesca Interior (PPG-Badpi) do Inpa visa estudar os ambientes e organismos aquáticos amazônicos, através da compreensão de suas interações que podem vir a influenciar o clima local, regional e global. Ao longo de 45 anos de existência, o programa promoveu a qualificação e fixação de mão de obra especializada na Amazônia e já formou mais de 450 mestres e 165 doutores.

Com informações do Inpa