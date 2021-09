Ingressos para Brasil e Uruguai começam a ser vendidos no dia 7 de outubro

DA REDAÇÃO – O jogo Brasil e Uruguai, válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA Catar 2022, será no próximo dia 14 de outubro, na Arena da Amazônia. Cerca de 14 mil pessoas são esperadas para a partida, número que representa 35% da ocupação do estádio.

Valor dos ingressos

A venda dos bilhetes será comandada pela CBF em seu site e começam no dia 7. Os ingressos de anel superior serão no valor de R$ 250 inteira e R$ 125 meia. Para o anel inferior, R$ 350 inteira e R$ 175 meia. Área vip com serviço a R$ 500 e os camarotes serão no valor de R$ 700 por pessoa.

Só imunizados

Segundo o Diretor de Competições da CBF, Manoel Flores, somente torcedores testados contra a Covid-19 terão acesso ao estádio no dia do jogo. “Dentre as exigências de se entrar no estádio está a necessidade de se ter um RT PCR negativo”, explicou.