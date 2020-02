Ingressos para a 1ª edição do Skull Champions Girls já estão à venda

Começou a venda de ingressos para o Skull Champions Girls, o primeiro evento de MMA da região Norte totalmente feminino, que será realizado no dia 07 de março, a partir das 19h, no Clube de Cabos e Soldados da Polícia Militar, localizado na Avenida Torquato Tapajós, bairro Novo Israel (ao lado da Nova Igreja Batista), zona norte de Manaus.

Disponíveis nos valores de R$ 50 (cadeira VIP), R$ 100 (cadeira VIP com open bar) e R$ 250 (mesa VIP para quatro pessoas), os interessados poderão adquirir os ingressos em dois pontos físicos: no CT Carlos Belém, localizado no bairro Novo Israel (ao lado do 18º Distrito Integrado de Polícia), das 8h às 11h e das 17h às 21h; ou no local do evento, das 13h às 17h. Mais informações pelo número (92) 98448-0751.

Com o tema “Uma mulher deve ser duas coisas: quem e o que ela quiser”, o Skull Champions Girls surgiu para dar oportunidades às mulheres que lutam e querem mostrar o seu trabalho. De acordo com o presidente do evento, Carlos Belém, o evento virá para valorizar ainda mais o papel das mulheres no esporte. “Infelizmente, mesmo com todo talento e profissionalismo das mulheres no meio das lutas, os homens ainda dominam esse espaço. Nossa ideia é dar oportunidade e visibilidade para as lutadoras, que todos os dias se dedicam e treinam para mostrar seu potencial como atletas”, afirmou.

O evento irá contar com 11 combates, sendo três disputas de cinturão nas modalidades MMA, K1 e Boxe. Além disso, haverá a participação de atletas veteranas e iniciantes, que poderão fazer sua estreia em uma competição profissional.

Confira o card

Categoria 52 kg

Larissa Kelly (Team X-Union) VS Paula Farias (Paixão Farias)

Categoria 52 kg

MaryKelly (Black Storm) VS Thaynara Farias (Team X-Union)

Categoria 52 kg

Rebeca Santos (Amazon Union Thai) VS Yole Santos (Team X-Union/LTT)

Categoria 52 kg

Gil Borg (MPBJJ) VS Joyce Mara (PRVT)

Categoria 52 kg

Pérola Luniere (MPBJJ) VS Silvia Ferreira (Amazon Union)

Categoria 57 kg

Laura Oliveira (Carioca Academy) VS Raissa Dias (Lest Fight)

Disputa de cinturão – Categoria 61 kg

Elane Macário (Team Sonic MMA) VS Larissa Moura (Cosme Júnior)

Categoria 66 kg

Maysa Ladislau (Self Defense MMA) VS Anny Ilary (Carioca Academy)

Categoria 66 kg

Ester Loureiro (Formando Campeões) VS Érika Cristina (Brother Fight)

Boxe

Disputa de cinturão – Categoria 66 kg

Brenda (AJE Velasco) VS Lídia Nogueira (Kratos Top Team)

K1

Disputa de cinturão – Categoria 57 kg

Maria Encarnação (Brother Fight Ataíde) VS Wara Nikte (MPBJJ)

*Com informações da assessoria