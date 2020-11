Ingerir esta bebida pode deixá-lo mais inteligente

Pesquisadores sugerem que beber chocolate quente pode aumentar a inteligência e ajudar a completar tarefas mais rapidamente. A bebida tem na sua composição flavonoides que estimulam o cérebro, aponta uma equipe de cientistas britânicos, segundo um artigo publicado no jornal britânico The Sun.

Em testes realizados em voluntários, os cientistas focaram-seno córtex frontal do cérebro, que controla a tomada de decisões.

Aqueles que beberam chocolate quente terminaram tarefas altamente complexas muito mais rapidamente e com maior precisão.

Os exames mostraram níveis mais elevados de oxigênio no cérebro destes indivíduos, de acordo com a equipe de investigadores da Faculdade de esportes, exercício e ciências de reabilitação da Universidade de Birmingham, no Reino Unido.

A líder do estudo, a professora Catarina Rendeiro, disse: “o benefício claro da bebida enriquecida com flavanoides ocorreu apenas quando a tarefa se tornou suficientemente complicada”.

“Podemos associar isso com os nossos resultados acerca da melhor oxigenação do cérebro”.

“Quando somos mais desafiados, o cérebro precisa de níveis mais elevados de oxigênio no sangue para gerir essa ocorrência”, acrescentou Rendeiro.

“Adicionalmente, sugere que os flavonoides podem ser particularmente benéficos na realização e conclusão de tarefas cognitivas mais complexas”.

O estudo, publicado no Scientific Reports, envolveu 18 homens entre os 18 e os 40 anos.