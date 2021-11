Infraestrutura será debatida em fórum de emissora local

O primeiro fórum da plataforma Amazônia Que Eu Quero, iniciativa da Fundação Rede Amazônica (FRAM), irá debater questões relacionadas à infraestrutura na Amazônia, no dia 30 de novembro.

O evento será o primeiro dos cinco fóruns previstos para a plataforma. Ele será transmitido pelo YouTube da FRAM e também pelo canal Amazon Sat.

Dentre os temas a serem debatidos, estão a BR-319, gestão portuária e logística na região amazônica. Autoridades regionais e nacionais irão buscar soluções concretas para o aprimoramento do setor na Amazônia.

O evento acontecerá às 19h30 (horário de Manaus) e terá a duração de 1h. O público poderá participar de forma online, enviando perguntas aos participantes.

Após o fórum, os assuntos levantados durante o encontro serão encaminhados para o comitê da câmara de infraestrutura da plataforma Amazônia Que Eu Quero, constituído por cinco especialistas da região.

Serão selecionadas dez propostas efetivas sobre infraestrutura na Amazônia, que serão expostas nas multiplataformas do Grupo Rede Amazônica e se juntarão as propostas das outras câmaras temáticas do projeto, em uma revista que será disponibilizada de forma on-line para a população.

Sobre a Amazônia Que Eu Quero

A plataforma “Amazônia Que Eu Quero” tem por objetivo despertar o senso crítico e estimular o voto consciente da sociedade.

A região mais verde do planeta e os amazônidas demandam a discussão de assuntos que são fundamentais e que nem sempre estão presentes no pleito político, de modo a gerar ações construtivas para a região em um ano tão determinante para os eleitores.

A Fundação Rede Amazônica, braço institucional do Grupo Rede Amazônica, lança a plataforma Amazônia Que Eu Quero, e chama à reflexão: Qual a Amazônia que você quer para o futuro?

A Plataforma Amazônia Que Eu Quero busca incentivar uma ação democrática que leve a população a exigir seus direitos junto aos representantes legais, elevando o nível de comprometimento e de atuação dos gestores públicos.

Tal dinâmica possibilita o amadurecimento do senso crítico na escolha dos candidatos, a capacidade de análise da população e o voto consciente, levando a uma melhoria do processo democrático da região amazônica.

Serão realizados painéis, fóruns de debates on-line e ações presenciais para discussão e engajamento da população nos 5 estados da Amazônia – Amazonas, Acre, Amapá, Rondônia e Roraima.

Na edição de 2021, a qual tem por tema “Caminhos da Democracia”, serão realizados 5 fóruns com discussões pautadas pelas câmaras temáticas de Infraestrutura, Acesso à Saúde, Energia Limpa, Empreendedorismo e Inovação, e Florestas.

Sobre a Fundação Rede Amazônica

A Fundação Rede Amazônica, braço institucional do Grupo Rede Amazônica, atua há 36 anos com os objetivos de capacitar pessoas, articular parcerias, desenvolver projetos e programas, contribuindo com a proteção e desenvolvimento da Amazônia.

*Com informações de G1