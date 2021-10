Infraestrutura e escadaria dão lugar à área de erosão no Nova Cidade

O prefeito de Manaus, David Almeida, acompanhado do vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, vistoriaram, nesta quarta-feira, 20/10, a etapa final da obra de recuperação de uma área que sofreu erosão, na rua 197, conjunto Nova Cidade, bairro Cidade Nova, zona Norte. Uma escadaria foi construída no local, garantindo mais dignidade e facilidade de acesso a cerca de 300 famílias residentes no entorno da área.

“Em 60 dias, a prefeitura entrou aqui e estamos concluindo o trabalho de aterro, com a inclusão de gramado, construção de uma escadaria, com toda a segurança necessária à comunidade do Bananal, com acesso à avenida das Flores. Logo iremos entregar à população. Temos muitas áreas iguais a essa, que sofrem erosão, que estamos recuperando, como no Mauazinho e no conjunto Lula. Esse trabalho beneficia a população”, enfatizou o prefeito David Almeida.

Foram utilizados na obra, 11.250 metros cúbicos de material para aterro, 638 carradas de barro e construídos 119 degraus na escadaria em concreto com corrimão, que dá novo cenário ao local. A área recebeu recomposição asfáltica, do talude e aplicação de grama, que tem a importante função de deixar o solo inclinado, mais firme, e evitar o deslizamento de terra. A escada hidráulica também dará a função correta às águas, evitando desmatamento.

De acordo com o vice-prefeito e titular da Seminf, Marcos Rotta, a erosão, de nove metros de altura, foi causada durante o último forte período de chuvas na cidade, deixando o local com um declive muito acentuado e colocando em risco às residências próximas. A obra, determinada pelo prefeito David Almeida, recuperou 100% da área, e de forma definitiva evitará que novas erosões aconteçam.

“Aqui era uma grande erosão e não medimos esforços para realizar a contenção, resolvendo o problema para devolver a segurança a todos os moradores da área. As equipes de obras fizeram um excelente serviço, o local está revitalizado e a população ganha uma área bonita e segura”, conclui Rotta

Cleilton Santos, que mora nas proximidades da erosão, afirmou que a obra era um pedido antigo dos moradores. Relatou ainda que só agora vai poder dormir tranquilo.

“A gente fica muito gratificado, porque fazia tempo que este buraco estava aumentando e já tínhamos um certo temor de que tomasse proporções maiores. A partir de agora, há um novo horizonte, a gente começa a respirar melhor e ficar mais tranquilo. Agradeço a Deus pela atitude do prefeito David Almeida e do vice-prefeito Marcos Rotta, que estiveram aqui, firmaram compromisso e, hoje, concluem o serviço”, enfatizou Santos, agradecido.

Cerca de 300 famílias foram beneficiadas com mais segurança e qualidade de vida. Outro problema do local era a antiga rede de drenagem, formada por uma tubulação com ligação clandestina do esgoto, que jogava água de forma irregular direto na erosão, o que aumentava ainda mais o tamanho da cratera. Agora a situação foi resolvida também.