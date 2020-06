Influenza: Crianças menores de 6 anos devem ser vacinadas até 30 de junho

Crianças a partir de 6 meses a menores de 6 anos (com 5 anos, 11 meses e 29 dias) devem ser imunizadas contra a Influenza. O alerta é da Prefeitura de Manaus, que está disponibilizando a vacina até o dia 30 de junho em 140 salas de vacinação da cidade. Até agora, menos de 50% das crianças que estão nesta faixa de idade foram imunizadas.

A vacina disponível é a trivalente e protege contra os vírus da Influenza A (H1N1 e H3N2) e Influenza B. A imunização está disponível em Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e pontos estratégicos da cidade, como escolas, associações de moradores e o Parque Municipal do Idoso, na zona Centro-Sul. A lista completa com os endereços onde as vacinas são ofertadas pode ser conferida no site da Semsa: semsa.manaus.am.gov.br.

Além dos endereços listados, duas Unidades Básicas de Saúde Móveis reforçam a imunização pelos bairros da capital. O aviso da presença das estruturas móveis é feito por carro de som.

Sabe-se que devido à pandemia do novo coronavírus, alguns pais deixaram de vacinar seus filhos com receio de saírem de casa e se exporem ao vírus. Porém, a prefeitura explica que todos os espaços onde estão sendo oferecidas as doses da vacina estão com a higienização e medidas de controle reforçadas. Vale ressaltar ainda que as unidades de vacinação não são as mesmas referenciadas para o atendimento de suspeitas da Covid-19. Além disso, Com o uso de máscaras, a segurança torna-se ainda maior.

A ação faz parte da Campanha Nacional contra a Influenza. Além das crianças, integrantes de outros grupos prioritários – formados por pessoas que apresentam maior risco para desenvolver complicações graves pelo vírus da influenza – também devem procurar as unidades para tomar a vacina até o dia 30 de junho.

Vale explicar que a vacina contra a influenza não tem eficácia contra o coronavírus, porém, neste momento é uma grande aliada dos profissionais de saúde, auxiliando-os na exclusão do diagnóstico para a Covid-19, já que os sintomas são parecidos.

Não deixe para a última hora. Dirija-se a um dos postos mais próximo e garanta a saúde de sua criança. E não se esqueça de levar o cartão de vacinação.