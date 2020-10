Influenciador fitness que negava a Covid morre após contrair o vírus

Dmitriy Stuzhuk, de 33 anos, contraiu o vírus durante uma viagem à Turquia, testou positivo quando retornou ao seu país, Ucrânia, e chegou a ser liberado para se recuperar em casa. Porém, poucas horas após a sua liberação, Dmitriy teve que ser levado de volta ao hospital às pressas, pois a sua saúde se deteriorou rapidamente.

O influenciador fitness com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, sempre promoveu uma vida saudável e a regular prática de esportes. Durante uma viagem à Turquia, Dmitriy notou um inchaço no pescoço e dificuldade para respirar, conforme informado por ele em uma publicação no Instagram. De volta à Ucrânia, ele foi ao hospital na capital Kiev, onde testou positivo para Covid-19.

Após contrair a doença, Dmitriy mudou de opinião sobre a mesma e fez um alerta a seus seguidores na rede social: “Eu pensava que a Covid não existia, Até eu ficar doente”, escreveu Dmitriy, e continuou: “COVID-19 NÃO É UMA DOENÇA SIMPLES! É pesado.” Ele passou 8 dias na enfermaria do hospital usando aparelho de oxigênio e relatou a situação: “O hospital está lotado de pessoas, algumas delas tratadas nos corredores”, postou.

Poucas horas depois de chegar em casa, Dmitriy teve uma piora significativa e teve que ser levado de volta ao hospital. Sofia Stuzhuk, ex-esposa de Dmitriy e também influenciadora digital (com mais de 5 milhões de seguidores), foi quem informou sobre a deterioração rápida no quadro de saúde dele e, posteriormente, seu falecimento: “Dima (Dmitriy) tinha problemas com o sistema cardiovascular. Seu coração não está aguentando. Ele sofreu uma morte clínica, mas os médicos reiniciaram seu coração. Seu estado é extremamente grave. Ninguém pode fazer mais nada. Fiz tudo o que pude para que o pai dos meus três filhos vivesse. Mas nada depende de mim agora”, escreveu Sofia, que logo depois informou o falecimento do ex-marido em um post no Instagram: “Dima não está mais conosco”, escreveu ela.

Sofia, de 25 anos, e Dmitriy estavam separados há 6 meses, O motivo, segundo ela, eram as “constantes traições” do ex-marido e o “estresse” causado pelas mesmas. Durante o relacionamento, o casal teve 3 filhos, David, Lola e Olivia, sendo que o mais novo tem apenas 9 meses. Amigos do casal disseram que eles tentavam uma reconciliação.

